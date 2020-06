Porträt Topskorerin wird Profispielerin: 118-fache Nationalspielerin aus Rossrüti wechselt in die schwedische Eishockeyliga Die 24-jährige Eishockeyspielerin Dominique Rüegg aus Rossrüti wechselt nach Schweden zu Leksands IF. Dort wird sie zu den erfahrenen Spielerinnen gehören. Das Abenteuer Schweden bedeutet auch, dass sie nun Profisportlerin ist. Daniel Monnin 24.06.2020, 17.00 Uhr

Dominique Rüegg gewann mit ZSC Lions dreimal den Meistertitel. Bild: Benjamin Manser (Wil, 19. Juni 2020)

Sieben Jahre spielte Dominique Rüegg in der obersten Schweizer Frauenliga, zwei davon in Weinfelden, die letzten fünf bei den ZSC Lions. Mit den Zürcherinnen gewann sie drei Mal den Meistertitel. Nun zieht es die Eishockeyspielerin in den Norden, zu Leksands IF in die schwedische Liga.

Der Entscheid, im Ausland eine neue Herausforderung zu suchen, kam für viele Beobachter überraschend, denn jahrelang war Rüeggs Sehnsucht nach einem Engagement im Ausland an einem kleinen Ort zu suchen. Es gefalle ihr in der Schweiz zu gut, sagte die Landschaftsgärtnerin und 118-fache Nationalspielerin aus Rossrüti jeweils.

Bereits der zweite Wechsel aus der Region nach Schweden

Nun hat die 24-jährige Rüegg das Werben aus der schwedischen Liga doch noch erhört. Sie ist die zweite Spielerin aus der Region nach der früheren Nationalspielerin Anja Stiefel aus Züberwangen, die nach Schweden auswandert. Die 29-jährige Stiefel war 2018 nach Gewinn des Meistertitels mit Lulea zurückgetreten.

Leksands ist einer jener Clubs in der zehn Teams umfassenden Liga, der dem breiten Mittelfeld zuzuordnen ist. Nur einmal in den vergangenen zehn Jahren schloss die Equipe aus Mittelschweden die Meisterschaft auf Rang drei ab und erreichte zu seiner besten Zeit, 2014 und 2015, zweimal den Playoff-Halbfinal. In den anderen Jahren war jeweils im Viertelfinal Schluss, der ersten Playoff-Runde.

Leksands sucht ein Team, keine Stars

Dominique Rüegg passt perfekt ins «Beuteschema» von Leksands: Keine Stars, sondern Teamspielerinnen sind gefragt. Und genau diesen Typ verkörpert Rüegg. Sie ist eine Arbeiterin, keine Blenderin – und eine Powerflügelspielerin mit Vorwärtsdrang und Rückwärtsausrichtung, welche die vergangene Schweizer Meisterschaft mit 51 Punkten (32 Tore, 19 Assists) in 25 Spielen als Topskorerin beendete. Diese starke Saisonleistung dürfte bei der Verpflichtung eine nicht zu unterschätzende Rolle gespielt haben.

Rüegg lächelt, wenn sie auf die «Topskorer-Krone» angesprochen wird – bescheiden, wie sie nun mal ist. Ja, die vergangene Saison sei die produktivste ihrer sieben Spielzeiten in der höchsten Schweizer Frauenliga gewesen. Sie weist aber auch darauf hin, dass ihre wichtigste Konkurrentin, Nationalteamkollegin und Luganospielerin Phoebe Staenz ab Mitte Januar in Schweden gespielt hat.

Rüegg gehört in Schweden zu den Erfahrenen

Warum sie sich für Leksands entschieden habe, sei ganz einfach, sagt Rüegg:

«Sie haben sich am meisten um mich bemüht.»

Und Coach Lars Stenmark habe ihr zu verstehen gegeben, welche Rolle er ihr zuordnen möchte: «Ich werde im jungen Team mit einem Durchschnittsalter von knapp über 20 Jahren eine der erfahreneren Spielerinnen sein, sowohl national als auch international. Das heisst, ich werde Verantwortung übernehmen müssen, das passt mir und das bin ich mir von den ZSC Lions her gewohnt.»

Dank ihrer 118 Länderspiele gehört Dominique Rüegg zu den erfahrenen Spielerinnen in ihrem neuen Verein. Bild: Eddy Risch/Keystone

Im Eishockey-verrückten Leksand, das durch sein dreieckiges Knäckebrot international bekannt wurde, ist Rüegg eine von vier Ausländerinnen. Neben einer Norwegerin, einer Dänin und einer Finnin ist sie die einzige von ausserhalb Skandinaviens.

Ein Jahr als Profi

Zurzeit listet die Website des schwedischen Clubs nur gerade zwei Torhüterinnen und 15 Feldspielerinnen auf. «Es dürfte schon noch die eine oder andere Spielerin dazukommen», sagt Rüegg, die ihr neues Team als «sehr ambitioniert» bezeichnet.

Die Bezeichnung Profispielerin ist im Frauenhockey noch wenig geläufig, denn die meisten Ligen, auch die weltbesten in Übersee, entlöhnen ihre Spielerinnen nicht oder nur bescheiden. Dominique Rüegg steht nun aber vor einem Profijahr in Schweden:

«Ich erhalte vom Club ein kleines Salär, eine Wohnung und das Material.»

Zusammen mit der Entschädigung für Nationalspielerinnen von Swiss Olympic, respektive Swiss Ice Hockey, «dürfte dies ausreichen, um anständig leben zu können», sagt Rüegg. Trotzdem werde sie sich einen Job als Nebenverdienst suchen, als Ausgleich zum Eishockey. Auch möchte sie – wenn immer möglich – schwedisch lernen.

Rahmenbedingungen im hohen Norden nutzen

Rüegg wird fast jeden Tag auf dem Eis stehen. Von ihren Nationalteamkolleginnen Sabrina Zollinger und Evelina Raselli, die in Schweden gespielt haben, und ihrem neuen Trainer weiss sie, «dass wir an sechs Wochentagen auf oder neben dem Eis trainieren oder Spiele haben».

Die professionellen Rahmenbedingungen in der besten Frauenliga ausserhalb den USA und Kanada will sie nutzen, «um täglich Fortschritte zu machen und neue Erfahrungen zu sammeln, die mich auf dem Weg an die Olympischen Spiele 2022 in Peking zu einer besseren Spielerin machen».