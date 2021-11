Nesslauer Speer-Wirtin Evelyn Kranner stellt in Brunnandern aus

Toggenburger Landschaftspoesie in impressionistischen Bildern: Nesslauer «Speer»-Wirtin stellt im «Auboden» aus Seit dem Kauf des Bergrestaurants Speer in der Nesslauer Laad im Jahr 2009 verwöhnt Evelyn Kranner ihre Gäste mit kulinarischen und kulturellen Spezialitäten. Jetzt präsentiert sich die wirtende Künstlerin im Neckertal: Bis zum 18. Februar zeigt sie in Brunnadern ihre Bilder. 22.11.2021, 10.13 Uhr

Evelyn Kranners Ausstellung in der Wirkstatt Auboden ist täglich geöffnet. Bild: PD

Die Künstlerin und Besitzerin des Berggasthaus Speer in Nesslau begeistert sich schon seit jeher für die Schönheit und poetische Vielfalt der Natur und lässt sich von ihr für ihre Malerei inspirieren. So ist Evelyn Kranner schon seit Jahrzehnten kreativ tätig. Ob als Kunstschaffende am Bau, als Fotografin, Steinbildhauerin oder im prozessorientierten Malen mit Schulkindern, ist es ihr immer ein Anliegen, die Schönheit und ureigene Kraft von Landschaften zum Ausdruck zu bringen.