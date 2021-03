TOGGENBURG Einst standen sie kurz vor dem Aus – nun feiern die Lebensretter einen runden Geburtstag Seit genau 70 Jahren gibt es die Toggenburger Sektion der Schweizerischen Lebensrettungsgesellschaft. Frei nach dem Motto «Früh übt sich, wer ein Leben retten will» werden neu auch Kurse für Kinder angeboten. Felicitas Markoff 10.03.2021, 17.02 Uhr

Die Trainings finden im Hallenbad Nesslau statt. Bild: PD

Die Schweizerische Lebensrettungsgesellschaft (SLRG) Sektion Toggenburg hat aktuell viele aktive Helfer und Unterstützer. Das war aber nicht immer so. 1959, nur acht Jahre nach der Gründung des Vereins, lud der damalige amtierende Vize-Vereinspräsident die Mitglieder der Organisation zur Versammlung ein und ermahnte sie zur aktiven Teilnahme. Sollte sich die Passivität der Mitglieder des Vereins nicht verbessern, äusserte er den Wunsch, dass die Organisation so bald als möglich aufgelöst wird.

Die Misere von damals ist überwunden und nun eine von vielen Episoden des Vereins. Aktuell trainieren knapp 30 Kinder zwischen 10 und 16 Jahren am Donnerstagabend im Hallenbad Nesslau. Das Training ist spielerisch und der Teamgeist wird gefördert.

Es gibt ausserdem ein Aktiv-Training für Jugendliche und junge Erwachsene, die ebenfalls im Hallenbad Nesslau stattfinden. Diese Aktiv-Trainings werden in zwei Leistungsgruppen abgehalten: Die Aktiven 1 bereiten sich auf Wettkämpfe vor und folgen einem strukturierten Trainingsplan. Die Aktiven 2 treffen sich zum regelmässigen Schwimmplausch. Die Trainingsleiter leisten ihre Dienste ehrenamtlich, dies ist eine jahrelange Tradition bei der SLRG.

In zwei Leistungsgruppen

Und trotzdem gibt es im Vergleich zu früher immer weniger ausgebildete Rettungsschwimmer. Die SLRG Sektion hat in der Öffentlichkeitsarbeit die Aufgabe, Lehrer, Aufsichtspersonen von Gewässern, Vereinsleiter sowie Wassersport-Interessierte für das Rettungsschwimmen auszubilden. Laut einem Protokollauszug aus dem Jahr 1981 waren es damals rund 150, heute zählt der Verein nur noch knapp 50 ausgebildete Rettungsschwimmer. Vereinspräsident Marcel Rutz sagt dazu:

«Junge Leute ziehen zur weiteren Ausbildung oft weg. Unsere Sektion besteht zum grössten Teil aus sehr jungen Leuten.»

In stehenden und fliessenden Gewässern

Die SLRG Toggenburg ist eine gemeinnützige und humanitäre Organisation im Sinne des Rotkreuz-Gedankens. Die Organisation wurde 1951 gegründet und hat sich vor allem auf die Rettung aus stehenden und fliessenden Gewässern spezialisiert. Sie bezweckt aber auch die Lebensrettung aus allen Notlagen. Insbesondere werden der Breitensport und die Jugendarbeit gefördert.

Das Angebot wurde hinsichtlich des 70-jährigen Bestehens, welches am 17. März gefeiert werden kann, erweitert: Neu bietet die Organisation eine Kids-Gruppe an. Kinder ab sechs Jahren können spielerisch das Rettungsschwimmen lernen und dabei laufend ihre Schwimmstile verbessern. Alle Schwimmtrainings können ohne Voranmeldung im Hallenbad Nesslau besucht werden. Die Organisation will den Kindern während der Coronapandemie ein gewisses Mass an Normalität ermöglichen, obwohl das für den Verein selbst eine grosse Herausforderung ist. Marcel Rutz sagt:

«Es ist eine Challenge, dass richtige Mass zu finden. Die ständig wechselnden Richtlinien machen es dem Verein nicht ganz einfach, sich laufend anzupassen.»

Ein Bild aus den frühen Jahren des Vereins. Archivbild: PD

Automatischer Defibrillator als Geburtstagsgeschenk

Gründe, um regelmässig das Training zu besuchen, gibt es viele. Einer davon sind die Wettkämpfe, die einmal jährlich in der Schweiz stattfinden. Neben den Wettkämpfen werden auch diverse Vereinsanlässe wie Fodueplausch, Brätelabend, Trainingslager usw. angeboten. Während Jahrzehnten hat das Drei-Sektionen-Treffen zwischen Rorschach, Schaffhausen und Toggenburg stattgefunden. Heute führen die SLRG Toggenburg und die SLRG Wil gemeinsame Anlässe durch.

Zum 70-jährigen Bestehen der SLRG Toggenburg gab es ein Geschenk im Hallenbad Nesslau, nämlich einen automatischen Defibrillator (AED). Dies als Dank für die gute Zusammenarbeit sowie als Dank an die Bevölkerung zur Unterstützung des SLRG-Toggenburg-Vereins.

Training im Freibad. Bild: PD

Vereinsversammlung erstmals virtuell

Zum ersten Mal in der Geschichte haben sich heuer rund 20 der 61 Aktiv- sowie Passivmitglieder virtuell zur jährlichen Versammlung getroffen. Beim Traktandum Wahlen wurden Vereinspräsident Marcel Rutz – seit 23 Jahren im Amt – und Kassiererin Manuela Knöpfel – seit 17 Jahren im Vorstand – für die nächsten zwei Jahre wiedergewählt.