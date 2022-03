Saison in Wildhaus beendet – eine Million Fahrten auf neuer Bahn

Toggenburg Die Saison in Wildhaus beendet – eine Million Fahrten auf der neuen Familienbahn Die Bergbahnen Wildhaus verzeichnen 175'000 Gäste in dieser Wintersaison. Dies sind 30 Prozent mehr als der Durchschnitt der letzten fünf Jahre. Neue Pisten, Lifte und Bahnen haben die Erwartungen in Bezug auf die Gästeflüsse und Wartezeiten übertroffen. 28.03.2022, 12.00 Uhr

Ein Gutschein für die millionste Fahrt bei der Familienbahn: Patrik Jahn, Leiter Technik und Betrieb, mit Susanne Güntert und Monika Gantenbein sowie Urs Gantenbein, Geschäftsführer der Bergbahnen Wildhaus AG. Bild: PD

Am Sonntag, 27. März, beendeten die Bergbahnen Wildhaus die Wintersaison. Die Pandemie prägte einen weiteren Winter das Geschäft, wie es in einer Mitteilung heisst. In der Endabrechnung verzeichnet die Bergbahnen Wildhaus AG im vergangenen Winter 175'000 Ersteintritte. Das ist die Anzahl Gäste, die das Gebiet als Schneesportler oder Ausflügler insgesamt aufsuchten. Dieser Wert liegt 30 Prozent über dem Durchschnitt der letzten fünf Jahre.

Der Schneefall im November ermöglichte am 11. Dezember 2021 einen frühen Start in die Wintersaison. Bereits vor den Festtagen war das Gästeaufkommen hoch. Zu Weihnachten gab es milde Temperaturen, jedoch konnten mit der technischen Beschneiung das Pistenangebot aufrechterhalten werden, wie die Bergbahnen berichten. Der Januar bescherte besucherstarke Wochenenden.

Der Start der Ferienzeit war geprägt durch Westwindlagen, die einige Betriebseinstellungen zur Folge hatten. Insgesamt war jedoch die Nachfrage über die Ferienzeit sehr gut, wie es heisst. Der schöne März lockte ebenso Schneesportler auf die Piste, die Winterwanderwege und Schlittelpiste.

Ein weiterer Coronawinter

Während im letzten Winter noch umfangreiche Beschränkungen bestanden, fielen diese beim Transport mit den Sesselbahnen und Skiliften weitgehend weg. Die Gastronomiesparte, zu der auch 200 Betten gehören, litt zu Beginn unter den Absagen von Schulen und Firmen, konnte dann aber einiges aufholen und teilweise überkompensieren. Dies, weil die Sonnenterrassen bedient werden durften und die Innenräume den Gästen unter Einhaltung der Zertifikatspflicht die ganze Saison zur Verfügung standen.

Ein gewisser Nachholbedarf war insbesondere nach dem letzten Öffnungsschritt Anfang März spürbar und generierte einige Reservationen für Übernachtungen und Schneesporttagen von Schulen. Die Situation bei den Mitarbeitenden blieb über den ganzen Winter angespannt. Laufend mussten coronabedingte Ausfälle ersetzt werden.

Neue Angebote übertreffen Erwartungen

Zum Gesamtergebnis trugen auch die neuen Angebote bei, die im Rahmen des Erneuerungsprojekts Wildhaus 2.0 realisiert wurden, heisst es weiter in der Mitteilung. Dazu gehören die Freienalpbahn, ein Übungslift im Oberdorf, die Schlittelpiste Oberdorf‐Wildhaus sowie diverse Pistenverbesserungen. Neu lanciert wurde zudem die Klangslope. Der erste reguläre Winter zeige, dass sich die Neuerungen bewährt hätten. Die Erwartungen wurden sogar übertroffen. Dies sowohl in Bezug auf die Gästeflüsse als auch die Wartezeiten.

Ausserdem wurde bereits im zweiten Winter die Marke von einer Million Fahrten auf der neuen Familienbahn erreicht. Am drittletzten Saisontag war es so weit: Monika Gantenbein absolvierte zusammen mit Susanne Güntert die einmillionste beziehungsweise einmillionste und eine Fahrt. Die beiden Wildhauserinnen wurden an der Bergstation von Urs Gantenbein, dem Geschäftsführer der Bergbahnen Wildhaus, sowie Patrik Jahn, dem Leiter Betrieb und Technik, in Empfang genommen. Als Dankeschön wurde ein Gutschein überreicht.

Einzelne Skilifte in Wildhaus sind noch bis zum 3. April in Betrieb. (pd/mas)