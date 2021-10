Realität im Jahr 2021: Corona verhindert Publikum an Viehschau

TOGGENBURG Bauernanlass statt Volksfest: Nesslau und Kirchberg planen Viehschauen ohne Publikum Sie gehören zu den grössten im Kanton, die Viehschauen von Nesslau und Kirchberg. Am Mittwoch und Samstag finden sie statt. Bei beiden sind keine Zuschauer zugelassen. Die Umsetzung ist jedoch unterschiedlich. Andrea Häusler Jetzt kommentieren 05.10.2021, 05.00 Uhr

Das Publikum muss sich diesen Herbst mit den Bildern der sennischen Auffuhr – hier zur letzten Viehschau im Jahr 2019 – begnügen. Bild: Adi Lippuner

«Die Alternative wäre eine neuerliche Absage gewesen», sagen Roland Bamert und Markus Wickli, die Schauverantwortlichen für Kirchberg und Nesslau, übereinstimmend. Gleichzeitig unterstreichen die beiden die Bedeutung der Viehschauen für die Bauern, aber auch den Wert der Tradition. Zu Letzterer gehört allerdings auch der Volksfestcharakter, das Zusammenfinden der bäuerlichen und nicht-landwirtschaftlichen Gesellschaft, das den Schauevents eigen ist und sie zu einem unverwechselbaren Erlebnis machen.

Nur: Daraus wird dieses Jahr nichts. Denn beiderorts werden die Viehschauen ohne Publikum durchgeführt. Quasi «als Anlass von Bauern für Bauern», wie Markus Wickli sich ausdrückt. Wobei er einräumt, dass der sennische Aufzug zum Nesslauer Schauplatz den Zaungästen am Strassenrand auch dieses Jahr einen Blick auf die geschmückten Tiere und deren Begleiter ermögliche.

Um die 1000 Tiere in Nesslau

1150 Tiere sind für die Schau von morgen Mittwoch auf dem Platz in Nesslau angemeldet. Markus Wickli geht davon aus, dass tatsächlich um die 1000 aufgeführt werden. Zum Vergleich: Durchschnittlich werden im Kanton St.Gallen je Viehschau um die 350 Tiere aufgeführt.

Schilder am Ortseingang weisen darauf hin, dass die Viehschau 2021 in Nesslau ohne Zuschauer stattfindet. Bild: Sabine Camedda

Das Gelände ist grundsätzlich frei zugänglich. Abschrankungen gibt es keine. Hingegen wurden im Dorf Plakate angebracht, welche die Bevölkerung darauf hinweisen, dass kein Zugang zum Schauplatz möglich ist. «Das grossflächige Areal einzuzäunen, wäre schlicht zu aufwendig gewesen», sagt Wickli. Deshalb sei eine Durchführung mit Zertifikatspflicht nie zur Diskussion gestanden. Die Festwirtschaft, traditionell ein beliebter Treffpunkt für das gesellige Beisammensein, wird als Selbstbedienungslokal geführt. Die Zulassungskriterien würden ausserhalb des Zelts angeschlagen, sagt Wickli.

Grössere Einschränkungen in Kirchberg

Was in Nesslau eher unbürokratisch möglich ist, hat die Organisatoren in Kirchberg im Vorfeld mit einigen Knacknüssen konfrontiert. Üblicherweise werden hier um die 800 Tiere aufgeführt. Dieses Jahr wurde die Zahl begrenzt, damit sich nicht mehr als 500 Personen gleichzeitig auf dem Areal aufhalten. Schauchef Roland Bamert begründet:

Rechnet man mit 800 Tieren und weist jedem Bauern 20 bis 25 Helfer zu, ist man bereits weit über der auf dem Areal zulässigen Personenzahl.

Über die Gründe der unterschiedlichen Handhabung im Alt- und Obertoggenburg kann er nur spekulieren: Möglicherweise komme man in Nesslau mit weniger Begleitpersonal aus oder organisiere die Abläufe um den Ring anders. Denkbar sei auch, dass die Auflagen der Gemeindebehörden unterschiedlich streng seien.

«Wir mussten das Schaugelände einzäunen», sagt Bamert. Und nicht nur das. Auch die Zugangskontrollen sind strikt: «Die Landwirte wie auch deren Helferinnen und Helfer tragen Armbändel, die ihnen den Zugang zum Schauplatz erlauben.» Und die Festwirtschaft? «Diese wird in einem offenen Zelt geführt und pro Tisch dürfen höchstens sechs Personen Platz nehmen.»

Schauabende abgesagt

Ein eingezäuntes Areal, Zutrittskontrollen und ein Festwirtschaftsbetrieb mit Auflagen: Weshalb wurde die Viehschau nicht gleich öffentlich, aber mit Zertifikatspflicht durchgeführt? Roland Bamert sagt:

«Nicht alle Bauern sind gegen Covid-19 geimpft und zum vorgängigen Testen in Wil oder St.Gallen fehlt vielen die Zeit.»

Auf den Schauabend mit Preisvergabe wird sowohl in Kirchberg als auch in Nesslau verzichtet. Preise für die herausragendsten Zuchtergebnisse gibt es dennoch. «Wir vergeben diese im Laufe des Tages», sagt Markus Wickli. Anders in Kirchberg. Dort müssen sich die Preisträger gedulden. Denn die Auszeichnungen stehen noch gar nicht zur Verfügung. Roland Bamert sagt: «Wir haben die Bewilligung für die Viehschau so spät erhalten, dass die Preise nicht angekommen sind.» Diese würden den Gewinnern nachträglich persönlich vorbeigebracht.