Region Toggenburg: Alois Gunzenreiner hört als Präsident auf

TOGGENBURG Austritt aus dem Vorstand: Alois Gunzenreiner hört als Präsident von «Region Toggenburg» auf Der Verein Region Toggenburg braucht einen neuen Vorsitzenden. Wattwils Gemeindepräsident Alois Gunzenreiner stellt sich an der Hauptversammlung nicht mehr zur Wiederwahl. Auch dem Vorstand steht er nicht mehr zur Verfügung. Simon Dudle 05.06.2021, 22.04 Uhr

Alois Gunzenreiner tritt als Präsident des Vereins Region Toggenburg zurück.

Bild: Benjamin Manser

Diese Meldung hat es in sich: Der Verein Region Toggenburg braucht einen neuen Präsidenten. Denn der Amtsinhaber, Wattwils Gemeindepräsident Alois Gunzenreiner, steht an der Hauptversammlung nicht zur Wiederwahl. Auch aus dem Vorstand tritt er aus. Dies lässt die Gemeinde Wattwil am Samstag in einer Mitteilung verlauten. Gründe werden keine angegeben. Während drei Legislaturen hatte Gunzenreiner den Vereinsvorsitz inne.