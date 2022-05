Das Konzertwochenende «Ammanns Jugendstreich» ist zurück

Toggenburg «Ammanns Jugendstreich» ist zurück: Das Konzertwochenende geht Mitte September in der Markthalle in Wattwil über die Bühne Schon 2018 initiierte Matthias Ammann den Anlass. Bei der zweiten Austragung sollen vor allem die Jugendlichen im Fokus sein. Musikalisch ist ein bunter Mix zu erwarten. Renato Schatz 31.05.2022, 19.00 Uhr

Matthias Ammann bei den Proben zu «Ammanns Jugendstreich» im Jahr 2018. Bild: Corinne Bischof

Eine Studie, welche die musikalische Begeisterungsfähigkeit und Begabung in den verschiedenen Regionen der Schweiz vergleicht, gibt es wohl nicht. Und doch liegt die Vermutung nahe, dass die Menschen aus dem Toggenburg besonders gut abschneiden würden. Das Klangfestival, das dieses Wochenende in Alt St.Johann durchgeführt wird, ist ein Beleg dafür. Freilich auch die vielen Jodlergruppen in der Region.

Das Konzertwochenende «Ammanns Jugendstreich» fügt sich daher stimmig in die Toggenburger Geräuschkulisse ein. Am 9., 10. und 11. September treten in der Markthalle in Wattwil verschiedene einheimische Musikerinnen und Musiker, Sängerinnen und Sänger sowie etablierte Acts auf. Etwa der Hemberger Remo Forrer, Gewinner von «The Voice Of Switzerland» 2020. Das Piano-Duo Chris & Mike bringt ausserdem Musik aus dem Boogie-, Rock- und Pop-Genre mit.

Die Jugendlichen im Toggenburg fördern

Überhaupt soll es eine Mischung aus Band, Chor und Orchester geben, aus arrivierten und womöglich künftigen Grössen. Vor allem um die, um die künftigen Grössen, junge Musikerinnen und Musiker, geht es. Sie werden im Chor und Orchester integriert. Ein möglichst grosser Anteil der Bühnenakteure soll aus talentierten Jugendlichen aus dem ganzen Toggenburg bestehen, das verspricht die Website des Anlasses. Das klingt gut, so oder so.

So viel zum «Jugendstreich». Und zum «Ammann»: Er, Matthias, aus Unterwasser, leitet verschiedene Chöre und Orchester und war schon bei der ersten und bislang einzigen Austragung 2018 federführend. Damals fand «Ammanns Jugendstreich» in der Tennishalle in Unterwasser statt. Auch gab es ein Vier-Gänge-Menu im Rahmen der Konzerte.

«Ammanns Jugendstreich» vor vier Jahren. Bild: PD

Dieses Jahr kann für Freitag- und Samstagabend ein Vier-Gänge-Nachtessen gebucht werden und für Sonntag ein Brunch. Die gesamthaft drei Konzerte gehen jeweils nach dem Essen über die Bühne und dauern je etwa zwei Stunden, inklusive Pause. Für die Konzerte sind pro Aufführung 500 Tickets im Verkauf, für die jeweiligen Essen 250.

Es gibt auch eine Lichtshow

Eine andere Zahl: «Auf der Konzertbühne sind etwa 60 Musikerinnen und Musiker am Start», sagt Ammann. Sie treten manchmal hinter- und manchmal miteinander auf. Auch gebe es eine Lichtshow. Das Ganze ist aufwendig und braucht entsprechend viel Vorlaufzeit. Wer mitmachen wollte, konnte sich anmelden. «Die Selektion ist im Grossen und Ganzen abgeschlossen», so Ammann. Es wird bereits geprobt.

Tickets für die Konzerte und das Essen können direkt über die Homepage (jugendstreich.ch) oder bei Toggenburg Tourismus telefonisch gebucht werden. Ammann sagt:

«Musik sollte man teilen. Und das fängt doch schon im ganz jungen Alter an.»

Sollten musikalische Begeisterungsfähigkeit und Begabung dereinst wirklich statistisch erhoben werden, dürfte das Toggenburg auch in Zukunft weit oben platziert sein.