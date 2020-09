Töfflifahrer nach Streifkollision in Bronschhofen leicht verletzt Auf der Mörikonerstrasse in Bronschhofen ist am Donnerstagabend, kurz nach 21.30 Uhr, ist ein 14-jähriger Töfflifahrer nach einer Streifkollision mit einem Auto leicht verletzt worden. Andrea Häusler 18.09.2020, 10.53 Uhr

Die 25-jährige Automobilistin wollte dem Mofafahrer ausweichen. Dabei kam dieser zu Fall. Bild: kapo

(kapo/ahi) Laut Mitteilung der Kantonspolizei St.Gallen fuhr eine 25-jährige Frau mit ihrem Auto von Wil in Richtung Bronschhofen. Gleichzeitig war der 14-Jährige mit seinem Motorfahrrad in der entgegengesetzten Richtung am rechten Fahrbahnrand unterwegs. Gemäss Aussagen der 25-Jährigen hat sie die Situation des entgegenkommenden Mofa-Fahrers falsch eingeschätzt. Sie wollte ihm mit ihrem Auto ausweichen und dabei kam es zu einer Streifkollision.