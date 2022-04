Tödlicher Verkehrsunfall Auto flog mehrere Meter durch die Luft: Drei junge Männer sterben bei Verkehrsunfall in Niederuzwil Am Karfreitag, kurz vor Mitternacht, ist in Niederuzwil ein Auto verunfallt. Beim Eintreffen der Rettungskräfte waren zwei junge Männer tot. Ein dritter verstarb kurze Zeit später. Eine Frau wurde unbestimmt und eine weitere schwer verletzt. 16.04.2022, 07.32 Uhr

Beim Unfall kamen drei Personen ums Leben. Bild: Kantonspolizei St.Gallen

Das Auto fuhr vom Bahnhof her in Richtung Augarten. Auf der Höhe des Parkplatzes ‹Töbeli› kam es von der Fahrbahn ab, wie die Kantonspolizei St.Gallen in einer Mitteilung schreibt. Es überquerte rechtsseitig das Trottoir. Dort prallte es in eine Leitplanke und hob ab. Es flog mehrere Meter durch die Luft und schlug an einem Bachbord auf. Anschliessend überschlug es das Auto und schlitterte dem Parkplatz entlang. Schliesslich kam es auf dem Dach liegend zum Stillstand.