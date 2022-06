Tödlicher Unfall Nach Betriebsunfall in Bazenheid: Beide Arbeiter sind ihren schweren Verletzungen erlegen Am Montagnachmittag kam es in Bazenheid zu einem schweren Arbeitsunfall, bei dem sich zwei Arbeiter schwer verletzten. Nachdem am Mittwochnachmittag der erste Mitarbeiter seinen Verletzungen erlegen ist, teilt die Kantonspolizei nun den Tod des zweiten Mitarbeiters mit. Aktualisiert 16.06.2022, 11.12 Uhr

Blick auf den Ort des Unglücks. Bild: Kapo SG

Nach dem schweren Betriebsunfall am Montagnachmittag in der Firma TMF Extraktionswerk AG in Bazenheid sind mittlerweile beide Arbeiter ihren Verletzungen erlegen. Am Mittwochnachmittag teilte die Kantonspolizei St.Gallen den Tod eines 57-jährigen Kroaten mit. Der Zustand des zweiten Arbeiters sei kritisch, hiess es damals noch. Nun ist klar: Auch der zweite Mitarbeiter, ein 54-jähriger Sri Lanker, ist mittlerweile im Spital seinen Verletzungen erlegen, wie die Kantonspolizei St.Gallen am Donnerstagvormittag mitteilt.

Ein plötzlicher Druckabfall führte zum Unfall

Der Unfall ereignete sich am frühen Montagnachmittag gegen 13.45 Uhr, als aus bislang unbekannten Gründen der Druck in einem Druckbehälter schlagartig entwich. Die zwei Arbeiter, die sich im Bereich des Behälters befanden, erlitten dabei schwere Verbrennungen. Der aufgebotene Rettungsdienst betreute die Verletzten, bevor sie von zwei Helikoptern der Rega ins Spital geflogen wurden.

Im Einsatz standen nebst mehreren Patrouillen der Kantonspolizei St.Gallen auch Spezialisten des Kompetenzzentrums Forensik sowie ein Einsatzleiter Sanität, der Rettungsdienst, zwei Helikopter der Rega, die zuständigen Feuerwehren, die Psychologische Erste Hilfe sowie die Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen.

Der Grund für den plötzlichen Druckabfall ist nach wie vor ungeklärt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. «Dies ist eine sehr komplexe Untersuchung», sagt Häderli. Die Spezialistinnen und Spezialisten müssen sich in einem ersten Schritt die Gerätschaft erklären lassen und sich in die Technik eindenken. In einem zweiten Schritt werden mögliche Gründe ausgeschlossen und die wahrscheinlichste Ursache eruiert. Es kann einige Wochen dauern, bis erste Ergebnisse der Untersuchung vorliegen. (aye/dar)