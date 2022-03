Tischtennis Wiler NLA-Team sichert sich den Ligaerhalt – ihre Saison ist nun beendet Der TTC Wil gewann am Wochenende in der Lindenhofhalle gegen La Chaux-de-Fonds und den TTC Rio-Star Muttenz. Der Club kann sich somit den Ligaerhalt sichern. Für die Playoffs hat es nicht gereicht, dies stand jedoch bereits vor den letzten beiden Spielen dieser Saison fest. 28.03.2022, 11.20 Uhr

Jon Ander Guerricabeitia vom TTC Wil an einem Spiel. Bild: PD

Mit zwei Siegen und somit vier Punkten mehr auf dem Konto lief es dem TTC Wil am vergangenen Wochenende wie erwünscht, wie es in einer Mitteilung heisst. Das NLA-Team konnte sich mit Elia Schmid und Jon Ander Guerricabeitia zwei Siege sichern. Der TTC Wil gewann mit 6:3 gegen La Chaux-de-Fonds und 6:1 gegen den TTC Rio-Star Muttenz. Beide Partien fanden in der Wiler Lindenhofhalle statt.

Das Team hat sich somit den Klassenerhalt gesichert. Die Playoffs hat der TTC Wil jedoch verpasst, dies stand aber bereits vor den letzten beiden Spielen fest. Die Saison ist nun beendet – dies auf Platz 5.

Schmid und Guerricabeitia souverän gegen La Chaux-de-Fonds

Am Samstag spielte der TTC Wil mit Captain Elia Schmid (A20), Jon Ander Guerricabeitia (A20) und Miikka O’Connor (A20) gegen den CTT La Chaux-de-Fonds. Im Aufgebot der Bieler standen Gaël Vendé (A20), Julien Märki (A18) und Barish Moullet (A20).

Nach der ersten Einzelrunde hiess es schon 2:1 für den TTC Wil. Mit je einem Sieg von Elia Schmid und Jon Ander Guerricabeitia gingen die Wiler in Führung. Einzig Miikka O’Connor unterlag Gaël Vendé in drei Sätzen. Während Miikka O’Connor leider auch gegen Barish Moullet leer ausging, erkämpften sich Guerricabeitia und Schmid zwei weitere Siege für ihr Team.

Die Wiler hatten nun die Chance, mit einem Sieg im Doppel ein Unentschieden herauszuspielen. Dieses Doppel mussten sie jedoch an die Bieler abgeben. Die Wiler Paarung Schmid/Guerricabeitia verlor gegen Vendé/Moullet im vierten Satz. Somit waren noch zwei Wiler Siege nötig. Auch im letzten Spiel zeigten Schmid und Guerricabeitia keine Anzeichen von Schwäche, sie gewannen ihr drittes Einzel. Somit war der Sieg für die Wiler sicher und das letzte Spiel von Miikka O’Connor wurde nicht mehr ausgespielt.

Überzeugender Sieg gegen den TTC Rio-Star Muttenz

Am Sonntag ging es in der Lindenhofhalle gegen den TTC Rio-Star Muttenz weiter. Nach dem Sieg am Samstag setzten die Wiler wieder auf die gleiche Aufstellung. Die Basler traten mit Yannick Neuffer (B12) und Pedro Ryu Osiro Shinoshara (A20) an. Lars Posch (A20) musste aufgrund Krankheit aussetzen.

Nach der ersten Einzelrunde sah es für die Wiler noch besser als am Samstag aus. Miikka O’Connor konnte sich seinen ersten Sieg an diesem Wochenende gegen Yannick Neuffer erspielen und Jon Ander Guerricabeitia gewann gegen Pedro Ryu Osiro Shinohara. Elia Schmid hätte eigentlich gegen Lars Posch gespielt, da dieser jedoch nicht spielen konnte, ging das Spiel automatisch an die Wiler. In der 2. Runde hätte Jon Ander Guerricabeitia gegen Posch gespielt und somit ging ein weiterer Punkt auf das Konto der Wiler.

Elia Schmid konnte sich gegen den tieferklassierten Yannick Neuffer in drei Sätzen einen Sieg erspielen. Miikka O’Connor verlor sein Spiel gegen Pedro Ryu Osiro Shinohara in vier Sätzen. Somit stand es nach der 2. Runde 5:1 für die Ostschweizer. Das Doppel hätte für die Wiler schon den Sieg bedeuten können. Für den TTC Wil gingen Schmid/Guerricabeitia ins Rennen, beim TTC Rio-Star Muttenz Neuffer/Osiro Shinohara. Die Wiler konnten mit einem klaren 3:0-Sieg den letzten fehlenden Punkt holen. Somit ging das Spiel mit 6:1 aus und die letzte Spielrunde wurde nicht mehr ausgetragen. (pd/mas)