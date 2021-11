Wäre der TTC Wil nicht mit Forfait-Niederlagen bedacht worden, würde er nach vier Runden als punktverlustloser Leader der Nationalliga A grüssen. Am vergangenen Wochenende kehrte er mit zwei Siegen und vier Punkten im Gepäck aus der Westschweiz nach Hause. Am Samstag gab es in Meyrin, das in der ersten Doppelrunde mangels genügend Spielern nicht hatte antreten können, einen 6:2-Sieg. Die einzigen beiden Niederlagen in Einzeln setzte es für den finnischen Neuzuzug Miikka O’Connor ab. Richtungsweisend war, dass die Wiler das Doppel gewannen. Obwohl sie dieses am Sonntag gegen Lancy verloren, gab es einen 6:3-Sieg. An beiden Tagen kam Jon Ander Guerricabeitia im Einzel und Doppel zum Einsatz. Abgesehen von der Niederlage im Sonntags-Doppel fuhr er nur Siege ein. Weiter geht es am 14. November mit einem Heimspiel gegen Luzern. (sdu)