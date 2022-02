Wil: TTC Wil verliert und verpasst Playoffs

tischtennis TTC Wil: Unglückliche Niederlage gegen Lancy – Chancen auf Playoffs dahin Trotz zwischenzeitlicher Aufholjagd verliert Wil gegen den Tabellenführer aus Genf mit 3:6. Das wegweisende Doppel ging über fünf Sätze. 21.02.2022, 12.00 Uhr

Jon Ander Guerricabeitia kämpfte am Samstag in der Lindenhof-Turnhalle vergeblich. Archivbild: PD

Der TTC Wil verliert gegen Tabellenführer Lancy unglücklich 3:6 und kann sich nicht mehr für die Playoffs qualifizieren. Nach dem Spieltag liegt Wil in der Nationalliga A auf dem sechsten Tabellenplatz und kann das viertplatzierte Neuhausen nicht mehr einholen. Daran würde auch nichts ändern, wenn der TTC Wil - wie es derzeit aussieht - die vier Punkte zurückbekommt, die ihm im Herbst wegen einer angeblich zu spät eingereichten Anti-Doping-Erkärung abgezogen wurden. Der vierte Tabellenplatz berechtigt zur Teilnahme an den Playoffs um die Meisterschaft.

Für den TTC Wil standen am Samstag in der Lindenhof-Turnhalle neben Captain Elia Schmid der Spanier Jon Ander Guerricabeitia und Christian Hotz an der Platte. Bei den Genfern spielten Michel Martinez, Yoan Rebetez und Loïc Stoll.

Ausgleich nach 1:3-Rückstand

Nach vier Einzeln lag der TTC Wil schon mit 1:3 hinten. Einzig Elia Schmid gewann sein Spiel gegen den Loïc Stoll in 3:1 Sätzen. Doch damit war Wil noch nicht geschlagen. Guerricabeitia und Schmid holten zwei Siege zum 3:3-Ausgleich. Alles war wieder offen. Das folgende Doppel verloren Schmid und Guerricabeitia jedoch gegen Rebetez und Girod – wenn auch erst im fünften Satz.

Im Duell der beiden Nummern 1 musste sich Elia Schmid Michel Martinez geschlagen geben. Michel Martinez bleibt damit in der aktuellen Saison weiterhin ungeschlagen und führt die Einzelrangliste in der NLA mit einer beeindruckenden Bilanz von 18:0 Siegen an. Guerricabeitias Niederlage gegen Rebetez besiegelte die 3:6 Heimniederlage der Wiler.

Am Sonntag, dem wäre es für Wil gegen Meyrin weitergegangen. Da Meyrin aber sein NLA-Team coronabedingt zurückzog, wird das Spiel 6:0 für Wil gewertet. (pd/red)