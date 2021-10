TTC Wil startet mit deutlichen Siegen in die neue Saison

Tischtennis TTC Wil startet mit deutlichen Siegen in die Saison Die erste Mannschaft des TTC Wil setzt sich nach den ersten Spielen der Saison an die Tabellenspitze. Das Team von Elia Schmid holt gegen Rio-Star Muttenz und La Chaux-de-Fonds zwei deutliche Siege. Monika Frey-Mäder 11.10.2021, 12.29 Uhr

Das neue Teammitglied Jon Ander Guerricabeitia in Basel in Aktion. Bild: PD/Hansruedi Lüthi

Der erste Gegner für den Tischtennisclub Wil in der neuen Saison war der mehrfache Schweizermeister Rio-Star Muttenz. Die Wiler traten am Samstag auswärts mit Elia Schmid, Jon Ander Guerricabeitia und Christian Hotz an.

Neuzuzug Jon Ander Guerricabeitia lieferte auf Anhieb. Der Spanier geriet zwar in seinem Spiel 0:2 in Rückstand, behielt jedoch die Nerven und erreichte mit grosser kämpferischer Leistung den Entscheidungssatz. Mit seinem 2:3-Sieg holte er für seinen neuen Verein den ersten Punkt. Nachdem Christian Hotz seine Partie gegen die Nummer 1 der Basler verlor, ging Wil dank des Siegs von Elia Schmid mit 2:1 in Führung. Schmid und Guerricabeitia doppelten in ihren zweiten Einzelpartien nach und so stand es vor dem Doppel 4:2 für Wil.

Nach anfänglichen Schwierigkeiten – sie gewannen den ersten Satz nur sehr knapp mit 16:14 in der Verlängerung und verloren dann die weiteren zwei Sätze – fanden die neuen Doppelpartner Guerricabeitia und Schmid immer besser ihren Spielrhythmus. Schmid sagte nach dem glücklichen 2:3-Sieg:

«Für mich war das Doppel mit Jon Ander das Highlight des Tages. Wir kämpften uns immer wieder ins Spiel zurück und wurden am Schluss mit dem Sieg belohnt.»

Der Doppelsieg schien Schmid zu beflügeln. Mit seinem 3:1 Sieg gegen Basels Nummer 1 war Wils Sieg in trockenen Tüchern.

Am zweiten Tag verlor das neue Wiler Doppelpaar

Teamchef Elia Schmid setzte für das zweite Auswärtsspiel gegen la Chaux-de-Fonds nach dem Motto «Never change a winning team» auf die gleiche Mannschaftszusammensetzung. Wie schon am Vortag waren die Spiele zu Beginn umstritten. Jon Ander Guerricabeitia musste im ersten Spiel über fünf Sätze gehen – davon drei in die Verlängerung – bevor sein Sieg feststand.

Christian Hotz fehlte das Quäntchen Glück und er unterlag in seiner Partie im Entscheidungssatz 10:12. Schmid und Guerricabeitia bauten danach mit ihren zwei Einzelsiegen Wils Führung aus. Zwar verlor Schmid in seinem zweiten Einzel knapp, doch dank des Sieges in Hotz' zweitem Spiel hiess es 4:2 für Wil vor dem Doppel. Dort unterlag die Wiler Paarung Hotz/ Guerricabeitia. Schmid und Guerricabeitia liessen danach aber in ihren dritten Einzelpartien nichts mehr anbrennen und holten die fehlenden zwei Punkte für Wils 6:3-Sieg.

Wil an der Tabellenspitze

Der Start in die neue Saison lief für die Wiler nach Plan. Nach der ersten Doppelrunde findet Captain Elia Schmid nur lobende Worte für seine Mannschaft, die die Tabelle vor ZZ-Lancy nun anführt. Wils Teamführung wird sich nun überlegen, ob sie für die zweite Doppelrunde Miikka O’Connor (Nummer 3 in Finnland) ins Aufgebot nehmen wird, denn die Tabellenführung wird Wil wohl nicht so leichtfertig aus der Hand geben wollen. (red)