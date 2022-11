Tischtennis: Wil verliert gegen Lugano, gewinnt gegen Rapperswil

Tischtennis TTC Wil: Erst eine krachende Niederlage in Lugano, dann Wiedergutmachung gegen Rapperswil-Jona Das Wiler NLA-Team gewann am vergangenen Wochenende sein Heimspiel gegen den TTC Rapperswil-Jona mit 6:3. Gegen den STT Lugano hatte man sich tags zuvor noch diskussionslos mit 0:6 geschlagen geben müssen. Beim Heimsieg glänzte Captain Elia Schmid im Einzel. Sara Bruggmann 14.11.2022, 11.30 Uhr

Elia Schmid gewann seine drei Einzel gegen Rapperswil-Jona allesamt ohne Satzverlust. Bild: Hanspeter Schiess

Am Samstag spielte der TTC Wil mit Captain Elia Schmid, Jon Ander Guerricabeitia und Christian Hotz gegen den STT Lugano. Im Aufgebot der Tessiner standen Csaba Molnar, Dimitry Bobrov und Simone Spiniccia.

Schon in der ersten Runde zeigten die Tessiner, dass sie an diesem Tag ihre Leistung besser abrufen konnten, als die Gäste aus der Ostschweiz. Alle drei Wiler mussten sich geschlagen geben. In der zweiten Runde lief es für die Wiler nicht besser. Nach zwei Runden lag Wil 0:6 hinten. Damit war das Spiel zu Ende, der Rückstand war nicht mehr aufzuholen.

Nach der Enttäuschung hiess es für die Wiler: Kräfte sammeln und nach vorne blicken. Am Sonntag stand das erste Heimspiel an, dieses sollte nun erst recht gewonnen werden. In der Lindenhof-Turnhalle hiess der Gegner TTC Rapperswil-Jona. Wil setzte auf die gleichen Spieler wie gegen Lugano, Rapperswil-Jona trat mit Denis Bernhard, Xavier Dixon und Norbert Tofalvi an.

Elia Schmid musste es richten

Diesmal starteten die Wiler stark. Christian Hotz gewann in fünf Sätzen gegen Denis Bernhard, Elia Schmid und Jon Ander Guerricabeitia starteten gar mit 3:0-Siegen. In der zweiten Runde gewann dann nur noch Elia Schmid – wieder in drei Sätzen, diesmal gegen Denis Bernhard. Christian Hotz und Jon Ander Guerricabeitia hingegen verloren ihre Partien.

Nachdem Rapperswil so auf 2:4 herangekommen war, stand im bevorstehenden Doppel für beide Mannschaften viel auf dem Spiel. Das Wiler Duo Schmid/Guerricabeitia verlor gegen Dixon/Tofalvi in vier Sätzen. Aus den verbleibenden drei Partien mussten so aus Wiler Sicht noch zwei Siege her. Weil Schmid auch in seinem dritten Einzel keinen Satz abgab und Guerricabeitia gegen Bernhard gewann, musste das letzte Spiel von Hotz gegen Dixon nicht mehr ausgespielt werden. In der Tabelle liegt Wil aktuell auf dem vierten Platz und ist somit auf Playoffs-Kurs.