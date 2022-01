Wil: Elia Schmids Weg an die Spitze des Tischtennis

tischtennis Sein Aufstieg führte ihn vom Pingpong-Tisch im Bastelraum in ein 40'000er-Stadion in China: Heute pendelt Elia Schmid zwischen Wil und Schweden Wegen einer eigenwilligen Rückhand gaben die Trainer seiner Karriere keine gute Prognose. Doch Elia Schmid gewann einfach weiter. Heute ist der ehemalige Nationalspieler Captain des NLA-Teams des Tischtennis Clubs Wil und froh, nicht mehr nur Halle und Hotel zu sehen. Pablo Rohner Jetzt kommentieren 10.01.2022, 15.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Elia Schmid hat mit dem TTC Wil Grosses vor. Ziel ist die nächste Schweizer Meisterschaft. Bild: Pablo Rohner

Wann bei ihm aus Pingpong Tischtennis wurde, kann Elia Schmid nicht mehr genau sagen. Der Captain des NLA-Teams des Tischtennis Clubs (TTC) Wil sitzt auf einer Hallenlangbank in der Lindenhof-Turnhalle und erzählt von den Anfängen seiner Karriere. Gerade trainieren die Kinder, die Luft ist erfüllt vom Plätschern der Bälle. Einmal pro Woche leitet Elia Schmid hier das Training, erst das der Junioren, dann das der Erwachsenen. Er selbst spielte schon als 5-Jähriger mit seinem Vater stundenlang Pingpong, im Bastelraum des Elternhauses in Meiringen im Berner Oberland. Er erinnert sich:

«Ich musste auf einen Stuhl stehen, damit ich über die Platte sah.»

Zwölf Jahre später ist aus dem Bastelraum ein Stadion mit 40'000 Zuschauern geworden. Statt dem Vater blicken ihn von der anderen Seite der Platte Gegner aus Ungarn, Hongkong und Katar an. Es ist das Jahr 2014 und Elia Schmid nimmt an den Olympischen Jugendspielen im chinesischen Nanjing teil. Zur Schweizer Delegation gehörten damals auch die Tennisspielerin Jil Teichmann und die Stabhochspringerin Angelica Moser. Beide feiern in ihren Sportarten heute grosse Erfolge.

Die Technik, die es eigentlich nicht gibt

In Nanjing befindet sich Elia Schmid auf dem frühen Höhepunkt seiner Karriere. Am Qualifikationsturnier in Kairo hatte Schmid im Final den belgischen Turnierfavoriten Martin Allegro klar bezwungen, in China scheidet er nach zwei Siegen und drei Niederlagen in der K.-o.-Phase aus. 2014 wird er auch zum ersten Mal Schweizer Meister bei den Herren – mit 17 Jahren, als jüngster Spieler des Turniers.

Es war nicht lange her, da hatten ihm manche Trainer die Chancen auf den Durchbruch abgesprochen. Grund dafür war seine eigenwillige Rückhand, die er wohl als einziger Topspieler so spielt, wie er sie spielt: mit der gleichen Schlägerseite wie die Vorhand. Elia Schmid demonstriert sein Alleinstellungsmerkmal. Er hält einen Schläger auf der Vorhandseite und dreht ihn wie einen Scheibenwischer auf die Rückhandseite. «Das kannst du dir bei den Junioren leisten. Spätestens auf Stufe U18 ist aber fertig», habe ihm einmal ein skeptischer Trainer gesagt.

Mit Zwanzig wurde anderes wichtig

Doch Schmid spielte weiter mit seinem seltsamen Rückhand-Block. Meistens gewann er. Es war Schmids Glück, dass es auch Trainer gab, die seine Rückhand nicht umbiegen wollten und sie so nahmen, wie sie war: eigenwillig, aber effektiv. Aber wie trainiert man eine Technik, die eigentlich nicht vorgesehen ist? Schmid erinnert sich:

«Meine Trainer begannen sich reinzudenken und überlegten, wie ich meine Rückhand verbessern konnte. Auch wenn sie selbst nie so gespielt hatten.»

Anfangs spielte er die Rückhand meist als unterschnittener Block. Doch irgendwann begann er, sie auch offensiv zu spielen, mit einem für die Gegner unangenehmen Spin. Wegen seiner Rückhand sei er auch erst auf der Stufe U15 in die Juniorennationalmannschaft berufen worden, sagt Schmid. Ab da geht es steil nach oben. Er wird Elite-Nationalspieler, 2016 kommt er an der EM in Budapest unter die letzten 64 und nimmt an der WM in Malaysia teil.

Elia Schmid während eines Matches des TTC Wil. Wegen seiner speziellen Rückhandtechnik trauten ihm manche Juniorentrainer nicht viel zu. Bild: René Zwald

Und tritt dann plötzlich zurück.

Jeden Tag in der Halle zu stehen habe ihn immer öfter gelangweilt, sagt Schmid. «Ich wollte andere Dinge machen. Mehr mit Freunden unternehmen, mehr von anderen Ländern sehen als nur Halle und Hotel.» Während der Saison von Oktober bis April spielte er weiter in der Nationalliga A, bei Muttenz, Kloten, heute beim TTC Wil. Im Sommer aber spielte er weniger Turniere, nahm sich auch mal Zeit für Umfeld und Reisen.

Zwar denke er manchmal darüber nach, was hätte sein können, wenn er an den alten Träumen festgehalten hätte: Profi werden, einmal in der deutschen Bundesliga spielen. Schmid sagt aber offen: «Um alles auf die Karte Tischtennis zu setzen, machte mir das Training zu wenig Spass.»

Zweites Engagement in Schweden

Hinzu kommt die fehlende wirtschaftliche Perspektive. Anders als in vielen asiatischen Ländern, wo es die beliebteste Sportart ist, fristet Tischtennis in Europa ein Nischendasein. Profiligen gibt es etwa in Deutschland und Frankreich, in der Schweiz kann kein Spieler vom Sport leben. Ein Beispiel illustriert das Schattendasein: Mit dem Finnen Miikka O'Connor spielt einer der bekanntesten Youtuber der Tischtenniswelt für den TTC Wil, sein Kanal «Pongfinity» hat über 2 Millionen Follower. Doch davon dürfte in Wil, ausser den paar Dutzend, die regelmässigen an den Heimspielen im Lindenhof dabei sind, kaum jemand gehört haben.

Miikka O'Connor (mit Haarband) produziert mit zwei Kollegen Youtube-Videos für ein Millionenpublikum. Auch an den Heimspielen des TTC Wil im Lindenhof läuft seine Kamera jeweils mit. Video: Pongfinity

Elia Schmid arbeitet neben dem Tischtennis 90 Prozent im Customer Support des Schweizerischen Roten Kreuzes. Er sagt:

«So wie es jetzt ist, bin ich zufrieden.»

Heute pendelt der 25-Jährige zwischen seinem Wohnort Winterthur, der Lindenhofturnhalle und Schweden, wo er mit Norbergs BTK in der zweithöchsten Liga spielt. Am Freitagabend den Flieger nach Stockholm nehmen, ein paar Stunden mit dem Auto zur Halle fahren, ein bisschen trainieren, anschliessend ins Hotel, am Samstag Match, dann zurückfliegen in die Schweiz.

Der Lebensstil – auf gepackten Koffern sitzend und viel alleine unterwegs – gefalle ihm, sagt Schmid. Aber eben auch, weil es nicht mehr nur das gebe. Kürzlich reiste er mit einem englischen Teamkollegen aus Norberg für einige Tage an die Darts-WM in London. «Sowas geniesse ich total.»

Hohe Ziele mit Wil

Schmids Ehrgeiz an der Platte tut die gefundene Tischtennis-Work-Life-Balance aber keinen Abbruch. Eine Kostprobe gibt er im Spiel gegen Lugano vom vergangenen Wochenende. Nachdem Lugano die ersten fünf Einzelpartien alle gewonnen hat, liegt er gegen Celian Besnier in den Sätzen 0:2 zurück. Ein Sieg Besniers würde Lugano das entscheidende 6:0 bringen. Doch plötzlich dreht Schmid auf, schlägt einen Vorhandwinner nach dem anderen und biegt das Resultat noch in einen 3:2-Sieg um. Seine Aufholjagd ist Wils letztes Aufbäumen. Das folgende Doppel gewinnt Lugano, es ist das entscheidende 6:1. Dennoch bleibt Elia Schmid kämpferisch:

«In Wil ist das Ziel immer der Titel.»

Davon ist der sechsfache Schweizer Meister aktuell ein gutes Stück entfernt. Die Saison verläuft bisher durchzogen. Nach 11 Spielen liegt Wil in der 8er-Liga auf Rang 6. Noch immer schmerzen die beiden Forfaitniederlagen gegen den aktuellen Tabellenführer Muttenz und La-Chaux-De-Fonds – in der Halle hatte Wil beide Partien gewonnen. Grund dafür war eine zu spät eingereichte Anti-Doping-Erklärung des neuen Spielers Jon Ander Guerricabeitia.

Im letzten Heimspiel in der Lindenhofturnhalle setzte es gegen Lugano eine 1:6-Niederlage. Bild: Pablo Rohner

Gegen den Entscheid des Tischtennisverbands hat Wil Rekurs eingelegt. «Wir müssen rechtbekommen», sagt Elia Schmid. Guerricabeitia habe die Erklärung rechtzeitig unterschrieben. Im Regelwerk stehe nirgends, dass man das Formular vor dem ersten Spiel einreichen muss, wie vom Verband moniert. Swiss Table Tennis entscheidet Ende Januar. Die fehlenden vier Punkte wären essenziell, um doch noch die Playoffs der besten Vier zu erreichen.

TTC Wil: Sieg und Niederlage am Wochenende Am Samstag spielte Wil auswärts gegen Luzern. Elia Schmid eröffnete gegen Simon Huth die Partie. Nach anfänglichen Schwierigkeiten fand Schmid jedoch schnell zu seinem Angriffsspiel und brachte Wil mit 0:1 in Führung. Miikka O’Connor zeigte gegen den routinierten David Daus eine eindrückliche Leistung. Obwohl O’Connor mit 0:2 in Rückstand geriet, gab er nicht auf und musste sich erst im fünften Satz geschlagen geben. Auch das dritte Einzel – Nico Jovchev gegen Jon Ander Guerricabeitia – ging über fünf Sätze. Doch diesmal behielt Wil in Guerricabeitia das glückliche Ende für sich. Nach Elia Schmids Niederlage gegen Daus brachte der Spanier die Wiler mit einem Sieg gegen Simon Huth wieder in Führung. Nachdem Jovchev mitten im Spiel gegen O’Connor einen Schwächeanfall erlitt und aufgeben musste, machten Schmid und O’Connor mit ihrem Sieg im Doppel gegen Wil alles klar. Gegen Lugano war das Team von Elia Schmid tags darauf chancenlos (siehe Haupttext). Nur acht Sätze gewannen die Wiler gegen das starke Trio aus dem Tessin. (pd)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen