Tischtennis Der Tischtennisklub Wil startet mit drei Neuverpflichtungen in die kommende NLA-Saison An diesem Wochenende startet das Wiler NLA-Team mit einer Doppelrunde in die neue Saison. Das Team von Elia Schmid ist hochmotiviert und möchte mit drei neuen Spielern die Liga aufmischen. Monika Frey Mäder 07.10.2021, 14.00 Uhr

Elia Schmid und der TTC Wil wollen am Wochenende erfolgreich in die Meisterschaft starten. Bild: Hanspeter Schiess (Wil, 2019)

Auf die neue Saison hin hat Pekka Pelz den TTC Wil in Richtung 2. Bundesliga verlassen. Dafür verstärken gleich drei neue Spieler das Wiler NLA-Team mit Elia Schmid und Christian Hotz. Mit den Neuzugängen Miikka O’Connor (Nummer 3 in Finnland), Oscar Perman aus Schweden und dem Spanier Jon Ander Guerricabeitia wollen die Wiler neue Akzente setzen.

Sowohl Miikka als auch Jon Ander und Oscar, der sich in der schwedischen Jugendnationalmannschaft einen Namen gemacht hat, sind Angriffsspieler, die auch international bereits viele Erfahrungen gesammelt haben. Fragt man die drei, warum sie gerade in der Schweiz spielen möchten, antworten alle, dass das hohe Spielniveau in der Nationalliga A für sie interessant sei.

Sommertransfers sollen Wil stärker machen

Teamchef Elia Schmid ist sehr stolz, dass er diese internationalen Spieler von Wil überzeugen konnte. Seiner Meinung nach werden sich die Neuen schnell in Wil wohlfühlen und mit ihrer Professionalität und internationalen Erfahrung den TTC Wil einen Schritt weiterbringen. Die Spieler werden sicherlich gut harmonieren. Das wird auch entscheidend sein, wenn Wil ein Wörtchen um den Meistertitel mitreden will.



Aber wie steht Wil im Vergleich zu den anderen Teams da? Lancy und Rio-Star Muttenz, die Finalisten der vergangenen Saison, gehören wohl auch in der kommenden Saison zu den härtesten Konkurrenten. Der Genfer Michel Martinez brachte in der vergangenen Saison das Kunststück fertig, mit einer jungen und ausgeglichenen Mannschaft den Titel zu holen.

Man darf gespannt sein, in welcher Form sich Lancy präsentieren wird. Die Genfer werden sicherlich alles daransetzen, den Titel erfolgreich zu verteidigen.

Zum Saisonauftakt wartet bereits die erste Hürde

Am ersten Spieltag am Samstag, 9. Oktober, um 12 Uhr trifft Wil auswärts gleich auf den mehrfachen Schweizer Meister TTC Rio-Star Muttenz. Das Team von Elia Schmid ist also gleich in seiner ersten Partie gefordert, denn die Basler mit Cédric Tschanz als Nummer 1 treten mit der gleichstarken Aufstellung wie in der vergangenen Saison an.

Trotzdem ist es auch eine gute Standortbestimmung, ob sich die neuen Spieler eingelebt haben und ob man auf dem höchsten Niveau mitspielen kann. Am Sonntag, 10. Oktober, um 15 Uhr spielen die Wiler nochmals auswärts gegen CTT La Chaux-de Fonds. Die Romands haben in ihrer ersten Saison einen sehr guten Eindruck hinterlassen.

Mit gleich zwei A20-Spielern im Aufgebot, Barish Moullet und Gaël Vendé, und dem A18 klassierten Julien Märki gehören die Romands wohl nicht zu den Titelanwärtern, doch um gegen sie wichtige Punkte zu gewinnen, muss Wil trotzdem eine sehr gute Tagesform aufweisen. Man darf gespannt sein, wie die Mannschaften nach einem schwierigen letzten Jahr in die neue Saison starten werden.

Herren Nationalliga A, Saisonstart: Samstag, 12.00 Muttenz – Wil. 14.00 Lugano – Lancy. 16.00 Neuhausen – La Chaux-de-Fonds. Sonntag, 11.00 Neuhausen – Muttenz. 14.00 Luzern – Lancy. 15.00 La Chaux-de-Fonds – Wil.