Der TTC Wil muss am Wochenende zweimal in die Westschweiz reisen

Tischtennis Dank den beiden Auswärtspartien gegen Meyrin und Lancy darf der TTC Wil zweimal in die Westschweiz fahren Der Tischtennisklub Wil ist gut in die neue NLA-Saison gestartet. Mit zwei Siegen gegen den mehrfachen Schweizer Meister Rio-Star Muttenz und La Chaux-de-Fonds setzten sich Wiler direkt an die Tabellenspitze. Nun trifft man am Samstag auswärts auf den CTT Meyrin und einen Tag später auf Lancy. Sara Bruggmann 28.10.2021, 11.33 Uhr

Christian Hotz und der TTC Wil werden am Wochenende versuchen den dritten und vierten Saisonsieg zu realisieren. Bild: PD

Am Samstag um 14 Uhr heisst der Gegner CTT Meyrin, gegen welchen sich die Wiler im letzten Jahr souverän durchsetzen konnten. Am Sonntag reist man dann für das zweite Auswärtsspiel am gleichen Wochenende nach Lancy. In der vergangene Saison musste sich das Team von Elia Schmid gegen die Mannschaft aus der Westschweiz in einem knappen Spiel geschlagen geben.