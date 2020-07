Tierpensionen in Wil und dem Toggenburg können sich wieder über Gäste freuen. Dennoch: «Das wiegt die finanziellen Einbussen durch Corona nicht mehr auf.»

Das Coronavirus hat die Tierpensionen in der Ostschweiz leer gefegt. Gleichzeitig ist bei vielen der Wunsch entstanden, ein Haustier an seiner Seite zu haben. Doch oftmals ist dies keine durchdachte Entscheidung.

Janine Bollhalder 30.07.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Coronakrise hat für leere Tierpensionen gesorgt, aber gleichzeitig bei vielen den Wunsch nach tierischer Gesellschaft geweckt.

Getty

«Ich habe seit 20 Jahren keine Ferien mehr gehabt», sagt Evi Geisselhardt aus Lichtensteig. Grund dafür ist, dass sie anderen Ferien ermöglicht: Geisselhardt ist Inhaberin der Tierpension Sunneberg. Doch das Coronavirus hat für leere Tierzimmer gesorgt – und der Tierpflegerin und Hundetrainerin freie Tage geschenkt. Inzwischen ist Geisselhardt aber wieder rundum beschäftigt: «Das Ferienheim ist total ausgebucht und darüber freue ich mich. Denn ich hatte bereits Angst, dass ich in diesem Sommer gar keinen Umsatz erzielen werde.»

Die Wochen der Sommerferien sind die Hauptsaison der Tierpension. Geisselhardt sagt:

Evi Geisselhardt, Leiterin der Tierpension Sunneberg, mit ihrem Hund. PD

«In dieser Zeit nehme ich Geld für das ganze Jahr ein.»

Zumindest sei das normalerweise so gewesen, in den vergangenen, pandemiefreien Jahren. Nun, nach den Lockerungen der Massnahmen, hat die Inhaberin des «Sunneberg» viele kurzfristige Buchungen erhalten. Damit seien die finanziellen Einbussen der Pandemie zwar nicht aufzuwiegen, aber es nimmt Geisselhardt die Angst, ihre Tierpension schliessen zu müssen.

Im Vergleich zu den Vorjahren sind derzeit mehr Hunde und weniger Katzen in der Tierpension Sunneberg. Geisselhardt vermutet: «Wenn man nur ein paar Tage weggeht, kann man auch mal den Nachbarn bitten, die Katze zu füttern.»

Zum Schutz vor dem Virus hat Geisselhardt Masken und Desinfektionsmittel für die Gäste vorbereitet. «Die Leute dürfen nicht in Gruppen, sondern nur einzeln und auf Voranmeldung in mein Haus kommen, und ich bitte sie, nicht alle Tiere im Zimmer anzufassen.» Die Katzen und Hunde in der Tierpension Sunneberg verbringen ihre Ferien in Gruppenzimmern, deswegen sei das wichtig.

10000 Klicks für ein Kätzchenbild

Evi Geisselhardt betreut nicht nur Katzen und Hunde in ihrem Ferienheim, sondern sucht auch für heimatlose Tiere ein neues Zuhause. Sie hat festgestellt, dass der Lockdown bei vielen den Wunsch nach einem pelzigen Freund geweckt hat. «Ich finde das nicht gut», sagt sie.

«Dieser Wunsch ist oftmals aus Langeweile oder Frust entstanden: Ein Hund würde es mir erlauben, während des Lockdowns rauszugehen.»

Sie habe für das Bild eines jungen Kätzchens auf Facebook weit über 10000 Klicks verbuchen können. «Mehr als die Hälfte derjenigen, die sich dann auch telefonisch bei mir meldeten, hatten kein ehrliches Interesse an dem Kätzchen.» Ihre Erfahrung erlaubt es Geisselhardt, bereits beim Gespräch am Telefon zu erkennen, ob der Wunsch nach einem Haustier nachhaltig und nicht nur coronabedingt sei. «Das erfahre ich anhand gewisser Fragen.» Ganz schlimm sei der Satz: «Ich habe mich auf den ersten Blick in das Tier auf dem Bild verliebt.»

Geisselhardt hat in der Zeit des Lockdowns kein Tier vermittelt. Sie will sichergehen, dass die künftigen Haustierbesitzer es ernst meinen mit den Vierbeinern: «Ich möchte von den potenziellen Haustierhaltern dann im Verlauf des Vermittlungsprozesses auch Bilder der Wohnung und allenfalls des Umfelds, also etwa dem Garten, sehen. Und ich behalte mir das Recht vor, das vermittelte Tier zu besuchen.»

Lockdown: Filzstift statt Futternapf

Pierrette Houmard, Leiterin der Tierpension Magnolienhof. PD

«Ich betreibe meine Tierpension schon seit 15 Jahren und war zu dieser Jahreszeit noch nie nicht ausgebucht», sagt Pierrette Houmard, Inhaberin des Magnolienhofs in Nassen. Dreieinhalb Monate lang stand das Tierferienheim in diesem Frühjahr leer, von Mitte März bis Ende Juni. «In zwei Wochen waren sämtliche Buchungen für die Frühlingsferien storniert», sagt Houmard, die hauptsächlich Hunde betreut.

Inzwischen nehme die Arbeit wieder zu, aber: «Die Anzahl Feriengäste ist noch nicht spitzenmässig.» Sie vermutet, dass viele Leute dazu tendieren, ihre Hunde auf eine Reise innerhalb der Schweiz mitzunehmen.

Die Feriengäste des Magnolienhofs verbringen ihre Zeit bei Houmard in kleinen Gruppen von maximal vier Tieren oder auf Wunsch auch in Einzelhaltung. «Ich stemme die Arbeit derzeit alleine», sagt die Inhaberin. Als Schutz vor dem Virus habe sie ein Schleusensystem aufgebaut, die Tierhalter durften nur einzeln vorbeikommen und es galt, sich fleissig die Hände zu desinfizieren. Tierprodukte wie etwa Decken durften nicht mitgegeben werden. Jetzt habe sie die Massnahmen leicht lockern können, aber noch immer gilt: «Hände desinfizieren und nicht ins Haus kommen.»

Ein Beispiel der «Crea Pi»-Arbeiten von Pierrette Houmard.

PD

Houmard beschäftigt sich neben der Tierbetreuung auch mit der Fotografie. Sie macht Fotoshootings mit Hunden und deren Besitzern. In der Zeit des Lockdowns hat Houmard noch eine neue kreative Beschäftigung für sich entdeckt: Sie hat angefangen, Kunstkarten zu gestalten und Bilder zu malen, etwa mit Mandalas oder Tiersujets. Dieser Arbeit hat sie den Namen Crea Pi gegeben. Die Werke sind online erwerblich und können auch geordert werden. Aber Houmard betont: «Crea Pi ist nicht lukrativ – trotz ein paar erhaltenen Bestellungen mache ich noch keinen Gewinn. Das gestalterische Arbeiten tut meiner Seele gut und macht mir grosse Freude.»

Denn wie und ob es mit ihrer Tierpension weitergeht, kann sie noch nicht sagen. «Ich muss abwarten.»

Kein Zeitvertreib, sondern ein Lebenspartner

Marcel Jung, Tierschutzbeauftragter der Stadt Wil und Leider eines Tierheims in Dicken und eines Gnadenhofs im Neckertal.

Urs Hemm (2018)

Auch Marcel Jung, Tierschutzbeauftragter der Stadt Wil, hat den Wunsch nach vierbeiniger Gesellschaft während der Coronakrise bemerkt. «Viele Leute haben sich in dieser Zeit den Wunsch nach einem Haustier erfüllt», berichtet er. Jung führt ein Tierheim in Dicken und arbeitet gleichzeitig auch am Aufbau eines Gnadenhofs im Neckertal. Was sich derzeit von den vergangenen Jahren abhebt, ist, dass bei Jung weniger Katzenbabys abgegeben werden. Er vermutet:

«Die Leute haben nun, während der Pandemie, Zeit, sich um die Tiere zu kümmern.»

Allerdings bereite ihm das grosse Interesse an Haustieren Angst. Jung befürchtet, dass für viele Leute ein Tier einfach eine Beschäftigung während der Coronakrise ist und die Tierheime nach der Rückkehr in den herkömmlichen Alltag mit ungewollten Tieren überflutet werden. «Wir haben jenen Personen, welchen wir ein Heimtier vermittelt haben, klargemacht, dass ein Tier kein vorübergehender Zeitvertreib ist, sondern ein Begleiter für das Leben.»

Ein Haustier ist eine langfristige Entscheidung.

Getty

Marcel Jungs Tierheim ist kein offizielles Ferienheim für Haustiere. «Wir haben nur beschränkt Platz für Feriengäste. Derzeit weilen rund zwei Dutzend Hunde und Katzen bei uns.» Das Heim nimmt Tiere auf, deren Besitzer verstorben sind oder die stark vernachlässigt wurden. «Ich bin zuständig, wenn jemand nicht richtig mit seinem Tier umgeht, es etwa misshandelt oder nicht mehr füttert», sagt Jung. Teilweise käme es dann gar zu einem Tierentzug durch das Veterinäramt.

Mit einem zehnköpfigen Team bietet der Tierschutzbeauftragte Wils Katzen, Hunden, Nagern, Schildkröten und 200 Papageien ein Zuhause. Das Tierheim in Dicken wird nun durch einen Gnadenhof erweitert. «Eines der drei geplanten Gebäude ist bereits fertiggestellt und hat vor zwei Wochen geöffnet. Nun werden wir auch hier Tiere betreuen können.»



Eines der drei Gebäude des Gnadenhofs im Neckertal, der sich aktuell im Aufbau befindet. PD