Schwerer Arbeitsunfall in Bazenheid: Geschäftsführer äussert sich

Zwei Arbeiter verletzt «So etwas habe ich noch nie erlebt»: Der Geschäftsführer der Tiermehlfabrik Bazenheid zeigt sich nach schwerem Verbrennungsunfall betroffen Mit schweren Verbrennungen mussten am Montag zwei Arbeiter der Tiermehlfabrik Bazenheid ins Spital geflogen werden. Der Geschäftsführer zeigt sich tags darauf betroffen – der Betrieb ist weiterhin gesperrt. Aktuell verschafft sich der Kriminaldienst der Kantonspolizei St.Gallen vor Ort einen Überblick. Diese Ermittlungen stehen nun an. Oliver Kerrison Jetzt kommentieren 14.06.2022, 13.09 Uhr

Bild: Kantonspolizei St.Gallen

Zwei Personen, 54- und 57-jährig, wurden am Montag bei einem Arbeitsunfall in Bazenheid schwer verletzt. Der Unfall ereignete sich bei der TMF Extraktionswerk AG im Bereich eines grossen Druckbehälters, aus dem der Druck entwich – die Gründe dafür sind bislang unklar. Die beiden Arbeiter erlitten schwere Verbrennungen und wurden von der Rega ins Spital geflogen. Die Kantonspolizei St.Gallen ermittelt aktuell den Hergang und die Ursache des Unfalls.

Urs Sommer, Geschäftsführer der TMF Extraktionswerk AG

Zum Gesundheitszustand der beiden Verletzten wolle er aktuell keine Angabe machen, sagt TMF-Geschäftsführer Urs Sommer auf Anfrage von Tagblatt Online. Alle Stellen zur Untersuchung des Falls seien involviert, die technischen Abklärungen laufen. Die persönliche Betroffenheit Sommers ist im Gespräch unüberhörbar, er habe so etwas noch nie erlebt. Zur Situation direkt nach dem Unfall sagt der Geschäftsführer:

«Man funktioniert dann einfach.»

Es seien sofort die Notfallabläufe in Kraft getreten, am Tag nach dem Unfall ist der Betrieb weiterhin gesperrt. Die Mitarbeitenden hätten heute nicht zur Arbeit erscheinen müssen. Wie es weitergeht, sei aktuell offen, so Urs Sommer: «Ob wir wollen oder nicht, irgendwann müssen wir den Betrieb wieder aufnehmen.» Wann dies genau der Fall sein wird, hängt davon ab, was die Untersuchungen ergeben.

Die TMF Extraktionswerk AG ist auf die Entsorgung und Verwertung von tierischen Nebenprodukten spezialisiert. Im vergangenen Jahr verarbeitete die TMF knapp 50’000 Tonnen tierische Nebenprodukte. Bild: Ralph Ribi

Kriminaldienst lässt sich Anlage erklären

Vonseiten der Kantonspolizei St.Gallen ist das Kompetenzzentrum Forensik in der Ursachenklärung federführend. Dass es sich dabei um anspruchsvolle Ermittlungen handelt, erklärt Florian Schneider, Sprecher der Kantonspolizei St.Gallen:

«Der Kriminaldienst muss sich zunächst in die technischen Anlage eindenken.»

Florian Schneider, Sprecher der Kantonspolizei St.Gallen

In einem erstem Schritt lassen sich Kriminaltechnikerinnen und Kriminaltechniker die Gerätschaften von jemandem erklären, der mit diesen vertraut sei.

Sobald man die Anlage verstehe, werde im Detail geprüft, wie es zum Unfall kommen konnte. Beispielgebend führt Schneider aus:

«Lässt sich ein technischer Defekt ausmachen? Ein Software-Bug? Kam es möglicherweise zum Bruch einer Schraube oder zu einem Bedienungsfehler?»

Zur Beantwortung der Ursachenfrage würden, falls notwendig, Fachpersonen beigezogen. Aus der umfassenden Begutachtung geht dann der kriminaltechnische Bericht zuhanden der Staatsanwaltschaft hervor. Diese entscheidet schliesslich, ob ein strafbares Verhalten vorliegt – oder nicht.

