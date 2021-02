Tierarzt Damit Hunde und Katzen nicht aus finanziellen Gründen leiden: In Wil gibt es eine Sprechstunde für randständige Tierhalter Die Susy Utzinger Stiftung für Tierschutz leistet schweizweit Sozialarbeit für Tiere. An zwei Standorten bietet sie regelmässig einen Tierarzt auf, der sich um die Lieblinge von randständigen Personen kümmert, die sich diese Hilfe sonst nicht leisten können. Einer dieser Standorte ist Wil. Ein Augenschein. Larissa Flammer 19.02.2021, 15.00 Uhr

Tierarzt Darko Popovic bei seiner Arbeit im Auftrag der Susy Utzinger Stiftung für Tierschutz (Sust). Bild: Arthur Gamsa (Wil, 17. Februar 2021)

Der erste Patient an diesem Nachmittag ist ein Pitbull. «Kampfhunde» werden diese Tiere im Volksmund manchmal genannt. Sandokan – so der Name des Hundes – verhält sich aber äusserst liebenswürdig und neugierig. Tierarzt Darko Popovic untersucht ihn, schaut sich die Rötung der Augen an und lässt den Hund ein Mittel zur Entwurmung schlucken.

Erst als der Arzt die Spitze mit der Impfung zückt, versucht Sandokan zurückzuweichen. Tapfer lässt er den Piks jedoch über sich ergehen. Das Mittel gegen Zecken erhält seine Halterin mit nach Hause, sie soll es ihm Ende Woche verabreichen.

Sandokan bleibt tapfer, doch die Spritze mit der Impfung mag er nicht. Bild: Arthur Gamsa (Wil, 17. Februar 2021)

Als Nächstes wird eine altersschwache Katze in einem zugedeckten Transportkorb gebracht. Sie muss eingeschläfert werden. Popovic bringt sie und ihre Besitzer in einen Nebenraum, damit sie Abschied nehmen können, bevor er dem Tier die Spritze verabreicht. Auch das gehört zur Arbeit eines Tierarztes.

Buddy wird von seiner Halterin spontan für eine Untersuchung vorbeigebracht. Der Hund mit dem herzförmigen Fleck auf dem Rücken wurde erst kürzlich entwurmt, die Besitzerin erhält das Mittel für die nächste Dosis mit nach Hause, sie soll es erst im April verabreichen. Putzmunter wedelt Buddy mit dem Schwanz.

Hund Buddy ist nach der Untersuchung putzmunter und erhält von einer Mitarbeiterin der Stiftung ein Leckerli. Bild: Arthur Gamsa (Wil, 17. Februar 2021)

Die Stadt Wil hat sich um das Angebot bemüht

Schauplatz dieser tierärztlichen Konsultationen ist ein Sitzungszimmer der Wiler Integrations- und Präventionsprojekte (Wipp), eine Abteilung der Stadt Wil. Organisiert wird die Tierarztsprechstunde von der Susy Utzinger Stiftung für Tierschutz (Sust).

Die Stiftung mit Sitz in Kollbrunn (ZH) ist national und international mit verschiedenen Projekten tätig. Die Tierarztsprechstunden gehören zum Bereich «Sozialarbeit für Tiere» und werden aktuell in Biel und in Wil angeboten. Warum gerade Wil? Die Wipp hätten sich um die Sprechstunde bemüht, sagt Corinne Frana, Projektmanagerin bei Sust.

«Wir hoffen, dass weitere Standorte dazukommen.»

Die Stiftung wird über private Spenden finanziert. Frana sagt: «Wir sind im Rahmen unserer finanziellen Möglichkeiten tätig.»

Seit 2019 kommt Popovic, der eine Tierarztpraxis in Gossau führt, alle zwei Monate für ein paar Stunden nach Wil. Bezahlt wird seine Arbeitszeit von der Sust. Die randständigen Tierhalter, die sich über die Wipp anmelden können, müssen nur einzelne Medikamente – etwa Impfungen – zum Einkaufspreis bezahlen.

Sheila Rohner, tiermedizinische Praxisassistentin, und Tierarzt Darko Popovic im Sitzungszimmer der Wipp. Bild: Arthur Gamsa (Wil, 17. Februar 2021)

«Das Angebot ist gefragt», sagt Corinne Frana. «Wir erhalten aus der ganzen Schweiz immer wieder Anfragen, ob wir Kosten für Tierarztbesuche übernehmen können.» Das gehört jedoch nicht zum Stiftungszweck, weshalb die Sust mit den Sprechstunden hilft.

Weitere Facetten der «Sozialarbeit für Tiere»: Futter und Material, das die Sust von Spendern erhält, werden über Partner wie die Wipp oder Gassenarbeiten kostenlos an armutsbetroffene Tierhalter verteilt. Die Stiftung zahlt auch für Hunde- und Katzenkastrationen bei ihren Partner-Tierärzten.

Auch umliegende Gemeinden wissen Bescheid

In der Sprechstunde werden vor allem Untersuche und Beratungen durchgeführt, aber auch kleine Behandlungen: Neben Impfungen und Entwurmungen sind das etwa Kastrationen, Nägelschneiden oder Blutentnahmen für Laboruntersuchungen. Zudem wird immer geprüft, ob die Chipnummer korrekt eingetragen ist. «Vor allem Hunde und Katzen werden hier vorbeigebracht», sagt Frana.

Corinne Frana, Projektmanagerin bei der Susy Utzinger Stiftung. Bild: Arthur Gamsa

Weil es die Tierarztsprechstunde in der Ostschweiz zurzeit nur in Wil gibt, hat die Stiftung auch die umliegenden Gemeinden informiert. So können die sozialen Dienste die Tierhalter unter ihren Klientinnen und Klienten bei Bedarf nach Wil schicken. Frana gibt aber zu bedenken:

«Für einige ist schon der Weg finanziell eine Herausforderung.»

Für randständige Personen ist oftmals ein Tier der einzige Partner. Sie lieben es und kümmern sich gut darum: Die Besitzerin des Pitbulls hat zum Beispiel fein säuberlich in einem kleinen Ordner alle Rezepte und Schachteln von Medikamenten und Mitteln, die Sandokan je erhalten hat, aufbewahrt. Doch die Tierarztrechnungen und manchmal sogar das Futter können diese Personen kaum bezahlen. Die Folge: Tierleid – und dadurch auch menschlicher Kummer. Die Susy Utzinger Stiftung und ihre Partner wie Tierarzt Darko Popovic versuchen zu helfen.

Tierarzt Darko Popovic untersucht die altersschwache Katze, die eingeschläfert werden muss. Bild: Arthur Gamsa (Wil, 17. Februar 2021)

Stiftung und Zweck Susy Utzinger, geb. 1969, setzt sich seit Jahrzehnten aktiv für den Tierschutz ein, vor allem im Haus- und Heimtierbereich. Im Jahr 2000 gründete die Zürcherin die nach ihr benannte Stiftung für Tierschutz (Sust). Deren Arbeit baut auf vier Pfeilern auf: 1. Kompetenzzentrum Tierheim: Tierheime werden zu hochwertigen Übergangsstationen für heimatlose Tiere, in denen diese artgerecht gehalten und gefördert und schlussendlich an gute Plätze vermittelt werden. Mit professioneller Planung und Einsätzen vor Ort unterstützt und fördert die Stiftung Tierheime im In- und Ausland.



2. Kastrationsaktionen: Hunderttausende Strassenhunde und -katzen kämpfen in vielen Ländern ums Überleben, vegetieren unter schrecklichen Bedingungen dahin, während laufend neue unerwünschte Jungtiere geboren werden. Die Sust unterstützt und führt laufend Kastrationsprojekte in verschiedenen Ländern durch.



3. Aus- und Weiterbildung von Fachkräften: Die Aus- und Weiterbildung von Tierärzten, Tierschützern und auch privaten Tierfreunden ist ein wichtiges Standbein der Sust-Philosophie «Packen wir das Problem an der Wurzel».



4. Aufklärung der Bevölkerung: Tierliebe mit Herz und Verstand. In kostenlosen Broschüren finden Tierhalter und Tierfreunde wichtige Tipps rund um Haltung, Schutz und Pflege ihrer vierbeinigen Freunde. Die Informationsbroschüren und Kampagnen finden in der Schweiz guten Absatz, werden als Übersetzungen aber auch im Ausland geschätzt.

Mehr Informationen: www.susyutzinger.ch