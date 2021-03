Tibeter Geflüchtet und geblieben: Tibeter Gemeinschaft Münchwilen feiert 60-Jahr-Jubiläumfeiern Am Mittwoch, 10. März, wird in St. Margarethen die Tibet-Flagge als Zeichen der Solidarität gehisst. Der Gedenktag des tibetischen Volksaufstandes von 1959 wird jedes Jahr weltweit in Erinnerung gerufen, so auch in St. Margarethen wo einst das Tibeterheim stand. 05.03.2021, 15.18 Uhr

Das dazumalige Tibeterheim in Münchwilen. Bild: PD

(pd/ahi) 1963 kamen die ersten tibetischen Flüchtlingsfamilien mit Hilfe des Roten Kreuzes und der Initiative des Ehepaares Sutters und der Tüllfabrik (heute Swisstulle) nach St. Margarethen. Tausende von Tibeterinnen und Tibeter mussten damals, nach der Besetzung der Volksrepublik China, ihre Heimat verlassen. Sie flüchteten unter schweren Bedingungen über den Himalaya bis nach Indien.

Vierte Generation in Münchwilen

Das Schweizerische Rote Kreuz lancierte 1961 eine Hilfsaktion in Nepal und Indien. Die Schweiz war das erste Land nach Nepal und Indien, welches tibetische Flüchtlinge aufnahm und zählt heute noch zur grössten Tibetischen Gemeinschaft in Europa. Die tibetischen Familien wurden in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht. Die ersten Heimstätten entstanden in ausserrhodischen Waldstatt, Unterwasser, Buchen im Prättigau, Ebnat, Reitnau, Samedan, Münchwilen und Oetwil am See.

Damals wie heute ist das Hissen von Flaggen ein Zeichen der Solidarität.

Die Tibeter Gemeinschaft Münchwilen ist die einzige, welche als Gemeinschaft bis heute überlebt hat und ein aktiver Teil der Tibeter Gemeinschaft Schweiz und Liechtenstein ist. Nach 58 Jahren leben noch immer Familien aus dem Tibeterheim in Münchwilen und Umgebung. Heute wächst die vierte Generation in Münchwilen auf.

Flaggen als Zeichen der Solidarität

Jedes Jahr findet aus Solidarität zum tibetischen Volk und in Erinnerung an den Volksaufstand von 1959 eine internationale Tibet-Flaggenaktion statt. Letzterer hatte über 100'000 Tibetern das Leben gekostet und, laut Schätzungen der Tibetischen Regierung im Exitl, starben bis heute etwa 1,2 Millionen Tibeterinnen und Tibeter an den direkten oder indirekten Folgen der Besatzung. Seit 1996 hissen, jeweils am 10. März, in ganz Europa Tausende von Städten und Gemeinden die tibetische Nationalflagge an ihren Rathäusern oder anderen öffentlichen Gebäuden. Damit zeigen sie ihre Sympathie für die auf Gewaltlosigkeit basierende Politik des Dalai Lama und bekräftigen das legitime Recht des tibetischen Volkes auf Selbstbestimmung und Bewahrung seiner kulturellen und religiösen Identität.

An der Flaggen-Aktion nehmen seit vielen Jahren auch Wil, Wattwil und Bütschwil teil.

Jubiläumsfeier in Münchwilen

Die Flaggenaktion vom 10. März ist gleichzeitig der Startschuss zur Planung der Feier «60 Jahre Tibet in Münchwilen». Die Tibeter Gemeinschaft freut sich auf ein Wochenende mit tibetischen Spezialitäten aus Kultur, Geschichte, Kunst und Kulinarik.