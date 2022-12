Züger Frischkäse: Veganer Mozzarella belastet Umwelt ebenso

Thurgau Veganer Mozzarella belastet das Klima weniger, aber die gesamte Umweltbelastung ist nicht besser Die Oberbürer Molkerei Züger verarbeitet kalifornische Mandeln zu veganem Mozzarella. Nachhaltiger als Milch-Mozzarella ist er nicht, wie die Züger Frischkäse AG berichtet. Auch ist der sogenannte Mozzavella nicht der Grund, dass der Schweizer Fleischkonsum leicht rückläufig ist. Thomas Wunderlin 09.12.2022, 12.00 Uhr

Peter Kuhn, Nachhaltigkeitsbeauftragter der Züger Frischkäse AG, Oberbüren. Bild: Arthur Gamsa

Über Geschmack lässt sich nicht streiten, über Farbe jedoch schon. Für die Züger Frischkäse AG war deshalb klar, dass veganer Mozzarella weiss sein musste, um auf Anklang zu stossen. Die Mandeln, aus denen seit Mai der sogenannte Mozzavella hergestellt wird, werden deshalb geschält bezogen, wie der Nachhaltigkeitsbeauftragte Peter Kuhn an einer Fachtagung zum Thema Kreislaufwirtschaft am Donnerstag in Tänikon sagte.