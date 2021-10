Theatergruppe Henau feiert Premiere mit «Der süsseste Wahnsinn»

Theater Zickenkrieg im Uzwiler Gemeindesaal: Benefizgala wird zum Verwirrspiel Die Theatergruppe Henau wartet zum 50-Jahr-Jubiläum mit einer Komödie auf. «Der süsseste Wahnsinn» spielt in Florida, zur Zeit des zweiten Weltkriegs. Am Freitag war in Uzwil Premiere. Josef Bischof 30.10.2021, 17.24 Uhr

Für die beiden Diven hält das Stück «Der süsseste Wahnsinn» eine überraschende Wende bereit. Bild: Josef Bischof

Eigentlich schade, dass das Dorftheater von den immer vielfältigeren Unterhaltungsmöglichkeiten vielerorts verdrängt worden ist. Nicht so in Henau, wo die Theatergruppe seit 50 Jahren besteht und sich nicht beirren lässt. Im Regelfall wagt sie sich alljährlich auf die Bühne, seit einigen Jahre auf jene im Gemeindesaal Uzwil. Als Jubiläumsstück ist die Komödie «Der süsseste Wahnsinn» ausgewählt worden. Der amerikanische Originaltitel heisst «Suite Surrender»; Ursula Schneider hat die Komödie von Michael Mc Keever in eine Dialektfassung übersetzt.

Ein halbes Jahrhundert Tradition

Die Henauer Theatertradition geht weiter als ein halbes Jahrhundert zurück. Auf die Initiative der Jungmannschaft sind im Saal des Restaurants Hirschen alle zwei bis drei Jahre Theaterstücke aufgeführt worden. Unter dem Namen Theatergruppe Henau ist vor 50 Jahren ein Verein gegründet worden. Als sich der Hirschensaal infolge Umbaus nicht mehr für Theateraufführungen eignete, wählte man die Turnhalle der Schulanlage Oberberg als Aufführungsort. Seit gut einem Vierteljahrhundert wird im Gemeindesaal Uzwil gespielt.

Gehaltvolle Stücke

Der Verein kann nicht mit einer grossen Mitgliederzahl aufwarten. Die 25 Mitglieder haben sich aber grosse Ziele gesetzt. «Wir wagen uns an gehaltvolle Stücke», sagt Bettina Schneider Weder, Theaterpädagogin und Leiterin der Theaterkommission. «Knapp die Hälfte der Mitglieder stehen jeweils auf der Bühne, die übrigen engagieren sich in der Organisation. Sie arbeiten beispielsweise im Service oder unterstützen uns in der Tombola. Wir gestalten das Vereinsleben und die Theaterabende gesellschaftlich und kulturell gemeinsam.»

Bettina Schneider Weder, Theaterpädagogin und Leiterin der Theaterkommission. Bild: Josef Bischof

Die Theatergruppe Henau sei vom Mitgliederschwund wie andere Vereine betroffen, stellt Bettina Scheider fest. Erfreulicherweise sei es trotzdem gelungen, neue junge theaterbegeisterte Mitglieder zu gewinnen. So sei es möglich geworden die Rollen im aktuellen Stück treffend zu besetzen.

Das altersmässig gut durchmischte Ensemble stammt zur Hauptsache noch immer aus der engeren Region. Auch das Bühnenbild ist lokalen Ursprungs. Es ist in Absprache mit der Regie von der Oberbürer Schreinerei Frick gefertigt und gesponsert worden. Nach der Aufführung wird es in einer grossen Scheune in Henau eingelagert. Die Scheune dient auch als Probelokal.

Viel Situationskomik

In diesem Jahr hat all dieser Einsatz nun zur Aufführung der Komödie «Der süsseste Wahnsinn» geführt. Das Stück spielt in Florida, 1942, zur Zeit des Zweiten Weltkrieges. Die Schauspielerinnen und Schauspieler haben sich gut in ihre Rollen eingelebt. Die Handlung gab ihnen die Möglichkeit, auf der ganzen Breite der Klaviatur zu spielen.

Im luxuriösen Palm-Beach-Hotel soll eine Wohltätigkeitsgala stattfinden, um Spenden für die Soldaten im fernen Krieg einzutreiben. Die beiden Diven, die auftreten sollen, können sich nicht ausstehen. Der Hoteldirektor muss mit allen Mitteln verhindern, dass sie sich persönlich begegnen. Das führt zu zahlreichen Missverständnissen und Verwechslungen. Schliesslich jagt mitten im Trubel eine Klatschkolumnistin der Story ihres Lebens hinterher.

Im Verwirrspiel kommen die komödiantischen Fähigkeiten der Darstellerinnen und Darsteller zur Geltung. Bild: Josef Bischof

Unter der Regie von Bettina Schneider zeichnen Anita Schöbi, Ursi Schneider, Irène Rütsche, Jacqueline Fürer, Naimi Royla, Bruno Gasser, Daniel Erismann, Alexander Grögor und Marcel Hollenstein ihre Figuren ausdrucksstark nach..

………………………………………………………………………………………….

Weitere Aufführungsdaten:

Freitag, 5. November, 20 Uhr, und Samstag, 6. November, 20 Uhr. Es gilt die Zertifikatspflicht.