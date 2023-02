Die Theaterkultur in Wil reicht zurück bis ins Mittelalter

Theater Biblische Inszenierungen und türkische Reiter: Die Theaterkultur in Wil reicht bis ins Mittelalter zurück Die Theaterkultur in der Region Wil ist nach wie vor aktiv. Theater in Wil reicht zurück bis ins Jahr 1490, als erstmals eine Aufführung schriftlich erwähnt wurde. Seither ist viel passiert. Adrian Zeller 28.02.2023, 17.00 Uhr

Generalprobe der Oper «Nabucco» von Giuseppe Verdi des Musiktheaters Wil. Bild: Nana Do Carmo

Noch immer sind Theateraufführungen mit einheimischen Mitwirkenden in Wil ein Publikumsmagnet – und das trotz Streaming, Netflix und Co. Und die Theaterszene im Grossraum Wil ist nach wie vor überaus aktiv. Am 29. Dezember startete beispielsweise die Wiler Bühne 70 mit ihrem neuen Stück «Amnesie für Fortgeschrittene» im Gewölbekeller des Hofs zu Wil.

Am 4. März bringt Kliwi-Theater sein neues Stück «Rent a Family» auf die Bühne. Die Darstellenden sind aktuelle sowie pensionierte Mitarbeitende der Psychiatrischen Klinik. Ab dem 16. September lädt das Wiler Theaterzone seinerseits zu seinem neuen Stück «Die Mordsbeerdigung» ein.

Wiler Theaterkultur reicht zurück bis 1490

Diesen Bühnenstücken gehen über fünf Jahrhunderte blühende Theaterkultur in Wil voraus. Gemäss der Historikerin Dr. Magdalen Bless-Grabher wird um 1490 erstmals eine szenische Aufführung schriftlich erwähnt. Auch in den Folgejahren können sogenannte Mysterienspiele nachgewiesen werden.

Inszeniert wurden ausschliesslich biblische Themen, beispielsweise 1502 und 1506 je ein Osterspiel. 1581 war es das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Der Chronist Karl Ehrat listet weitere Inszenierungen auf, die infolge Auslagen in den städtischen Rechnungsbüchern dokumentiert sind. Die Einstudierungen standen mit der 1226 gegründeten Wiler Lateinschule im Zusammenhang. Die dort unterrichtenden Geistlichen probten die entsprechenden Stoffe mit den Schülern.

Gesang und Musik sowie aufwendige Bühnenbilder und Lichteffekte unterstützten die Wirkung der Inszenierungen. Szenische Darstellungen und Prozessionen gingen zum Teil fliessend ineinander über.

Gottfried Kessler, volkskundlich interessierter Bezirksammann, vermutet in einem 1916 erschienenen Bericht, den Ursprung der bis heute gelebten Tradition der «Wiler Tüfel» in den mittelalterlichen Karfreitagsprozessionen in der Äbtestadt.

Bühne 70 in Wil besteht seit 1971 Vor 52 Jahren wurde die Bühne 70 Wil ins Leben gerufen. Anspruchsvolle Inszenierungen verschafften ihr schnell einen guten Ruf in der Region. Dank Beziehungen konnten immer wieder Koryphäen des Theaters St.Gallen für die Mitwirkung an den Produktionen verpflichtet werden. So inszenierte etwa die Schauspielerin Ursula Bergen 1976 «Das grosse Welttheater» von Hugo von Hofmannsthal auf dem Vorplatz des Pfarrhauses in der Altstadt. In der Chronologie der Aufführungen finden sich viele weitere Namen von Klassikern der Bühnenkunst: William Shakespeare, Eugène Ionesco, Jean-Baptiste Molière, Max Frisch und Johann Nepomuk Nestroy. (aze)

Das Wiler Theater wird international

Seit 1876 führt das Musiktheater Wil regelmässige Bühnenwerke auf. Bild: Caro Nadler

Im 17. und 18. Jahrhundert wurden die gespielten Stoffe allmählich weltlicher. Karl Ehrat berichtet etwa von 17 jungen Männern, die 1685 als türkische und polnische Reiter verkleidet auftraten. Die Wiler Behörden begegneten dem Wandel laut dem Chronisten skeptisch. Die Komödien mussten vor den Ratsherren geprobt werden, damit die Stadt nicht durch ungeschickte Produktionen der Schande ausgesetzt werde.

Die Sorge scheint kaum begründet. Ehrat schreibt über die Aufführungen: «Die aktiv und passiv beteiligte Jugend hielt solch erfreuliche Erlebnisse fest in Erinnerung und sorgte später für die Erhaltung und Vervollkommnung der musikalisch-dramatischen Tradition des alten im neuen Wil.» Will heissen, auch nach der Auflösung des St.Galler Klosterstaates um 1805 blühte die szenisch-musikalische Kultur in Wil.

Um 1876 setzte die Wiler Theaterkultur zu einer Art Höhenflug an. Auslöser dafür war die Anstellung von Ernst Kempter. Der ambitionierte Dirigent aus Augsburg leitete sämtliche damaligen Wiler Musikorganisationen, darunter den Orchesterverein, die spätere Stadtmusik, den Männerchor Concordia sowie die Kadettenmusik.

Regelmässige Bühnenwerke seit 1867

1867 spielte der Männerchor Concordia gemeinsam mit dem Orchesterverein erstmals die komische Oper «Zar und Zimmermann» von Albert Lortzing. Verena Rothenbühler und Oliver Schneider schreiben in der Wiler Chronik von 2020:

«Der Erfolg der ersten grossen Aufführung in Wil führte dazu, dass die Theatergesellschaft fortan alle ein bis zwei Jahre ein Bühnenwerk aufführte.»

Ab 1876 sorgte mit Paul Beckler ein neuer Musikdirektor für einen zusätzlichen Qualitätsanstieg bei den Inszenierungen. Für die Wiler Zeitung war der daraus folgende grosse Zustrom an Publikum ein «ehrendes Zeugnis, dass die musenfreundliche Bevölkerung unserer Gegend im weiten Umkreis Musik und Gesang im Gebiet der schönen Künste obenan stellt».

Seit 2011 nennt sich die Theatergesellschaft Musiktheater Wil.