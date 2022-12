Theater «Amnesie für Fortgeschrittene»: Kurzweiliger Spass und kulinarische Raffinesse beim Dinner-Theater der Wiler Bühne 70 An den Premierenabend dürften sich – auch wenn der Titel des Stücks anderes vermuten liesse – sicher noch viele lange und wohlwollend zurückerinnern. Denn das Esstheater der Bühne 70 wusste zu überzeugen. Christof Lampart 30.12.2022, 13.00 Uhr

Das Ensemble der Bühne 70 erhielt an der Premiere viel Applaus. Bild: Christof Lampart

Auch in diesem Jahr wird das Wiler Theaterensemble Bühne 70 seinem eigenen Anspruch gerecht: nämlich jenem, dem Publikum nicht nur einen geselligen, sondern auch einen köstlichen Abend zu bieten. Das war mitnichten selbstverständlich, denn es stand eine kulinarische Premiere an. Die Bühne 70 konnte für «Amnesie für Fortgeschrittene» auf die Mitwirkung vieler bewährter Kräfte setzen, mit der Pfefferbeere AG aus Bühler war aber erstmals auch ein Caterer mit am Werk. Das Vorhaben glückte im Gewölbekeller des Wiler Hofs auf allen Ebenen.