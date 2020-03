«The Voice of Switzerland»: Lorena Beadini aus Rickenbach träumt von einer Musikkarriere

Während sieben sogenannten Blind Auditions traten rund 80 Schweizer Gesangstalente bei «The Voice of Switzerland» an, um die fünfköpfige Jury, bestehend aus Hit-Produzent DJ Antoine, Pegasus-Frontman Noah Veraguth, Sängerin Anna Rossinelli und dem Mundart-Duo Büetzer Buebe, von ihrer Stimme zu überzeugen. Bei ihrem Auftritt mussten sich die Teilnehmer jeweils auf das musikalische Gespür aller Juroren verlassen. 56 Talente treten in den kommenden Battle-Runden in Zweier-Teams gegeneinander an und kämpfen um den Einzug ins Finale. Diesmal allerdings werden sie bloss noch von ihrem eigenen Coach bewertet. Die kleinste Panne kann ausschlaggebend für die Entscheidung der Coaches sein. Textpatzer und fehlende Harmonie im Team können ein Duett zu Fall bringen. Nur ein Sänger pro Zweierteam kommt in die «Sing-off»-Runde, in der sich die Coaches für zwei Schützlinge aus ihrem Team entscheiden müssen. Am kommenden Montagabend wird sich derweil zeigen, welche Talente aus dem «Team Anna» und dem «Team Antoine» weiterhin vom Sieg träumen dürfen. Will die Ricken­bacherin Lorena Beadini ins Finale einziehen, müsste sie dafür also nicht nur in der Battle, sondern auch im anschliessenden «Sing-off» bestehen. (pd/mlb)