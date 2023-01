TESTSPIEL Zehn Stunden im Bus: Der Vergleich zweier Wintermeister zeigt trotz unterschiedlicher Voraussetzungen Parallelen Für das letzte Vorbereitungsspiel hinsichtlich der Challenge-League-Rückrunde ist der FC Wil nach Darmstadt gereist und hat mit 0:1 verloren. Ein Augenschein an einem Ort, wo der Fussball einen ganz anderen Stellenwert hat als in Wil. Simon Dudle / Gianluca Lombardi, Darmstadt 22.01.2023, 12.58 Uhr

Laufduell auf Augenhöhe: Wils Nikolas Muci (rechts) im Zweikampf mit Mattias Bader. Bild: Gianluca Lombardi

Just in der Nacht zum Spiel schüttelt Frau Holle die Kissen ordentlich über Darmstadt. Als die Wiler Mannschaft am Freitagabend gegen 21 Uhr in der hessischen Stadt nahe Frankfurt eintrifft, liegt nur wenig Schnee, am Samstagmorgen dafür umso mehr. Piste gut.

Und trotzdem kann am Samstagmittag Fussball gespielt werden. Dies dank einer Rasenheizung im Stadion am Böllenfalltor und fleissiger Helfer mit Schaufeln. Das Spiel sei nicht auf der Kippe gestanden, lässt der Medienchef von Darmstadt 98 verlauten. Auch der Umgang mit diesem Testspiel, das man unbedingt austragen wollte, zeigt die Bedeutung von Fussball in der hessischen Stadt mit rund 160'000 Einwohnenden.

Das Stadion am Böllenfalltor mit der fast fertig sanierten Haupttribüne (links). Bild: Gianluca Lombardi

Was Bergholz mit Darmstadt zu tun hat

In Darmstadt wird Fussball gelebt. Der Klub aus der zweithöchsten Liga Deutschlands vermeldete in den vergangenen Meisterschaftspartien immer ausverkauft. Als vor Weihnachten ein Testspiel gegen die Young Boys ausgetragen wurde, kamen über 10'000 Zuschauer. Dies auch, weil die beiden Klubs eine Fanfreundschaft verbindet und die bald fertig sanierte Haupttribüne schon mal feierlich eingeweiht wurde.

Jan Bergholz, Medienchef des SV Darmstadt 98 Bild: Simon Dudle

Dem Test gegen Wil wohnen «nur» 676 Fans bei. Aber selbst das ist eine Zahl, welche in der Schweizer Challenge League bei gewissen Meisterschaftsspielen vermeldet wird. Mit blauen Schals und Kappen stehen sie bei Temperaturen um den Gefrierpunkt da, um ihr Team zu unterstützen.

Auch der besagte Medienchef ist dabei. Er trägt ausgerechnet den Familiennamen Bergholz – genau wie die Spielstätte des FC Wil. Jan Bergholz berichtet davon, dass die «Lilien», wie der SV Darmstadt aufgrund des Stadtwappens genannt wird, die längste Serie der Ungeschlagenheit im deutschen Profifussball aufweisen. Seit der Startrunde Mitte Juli sind die Darmstädter unbesiegt und deshalb Tabellenführer.

Mit dem Thema Aufsteig geht der Klub defensiv um. Man würde ihn gerne nehmen. Aber andere Klubs der Liga hätten ganz andere wirtschaftliche Möglichkeiten, sagt Bergholz. Woher sein Name kommt, weiss er übrigens nicht. Aber es gebe in der Region einige Berghölzer.

Auch rund zehn Fans des FC Wil machten die Reise nach Darmstadt mit. Bild: Gianluca Lombardi

Ein aufschlussreicher Test

Die Zielsetzungen tönen wie beim FC Wil, der ebenfalls überraschend die Tabelle der zweithöchsten Spielklasse anführt. So ist es von Interesse, was die beiden Mannschaften im Duell der Wintermeister zeigen. Für beide stellt diese Partie die Hauptprobe vor dem Rückrundenstart am kommenden Wochenende dar. Beide treten zu Beginn mit einer Mannschaft an, die man sich auch in der Meisterschaft vorstellen könnte. Die Darmstädter wechseln in und nach der Pause durch, die Wiler nicht. Einzig der am Fuss verletzte Verteidiger Genis Montolio muss in der zweiten Halbzeit ersetzt werden.

Vor der Pause hat Darmstadt Vorteile. Die Wiler bekunden Schwierigkeiten mit der Umstellung von Kunstrasen auf den tiefen, natürlichen Untergrund. Rund eine halbe Stunde brauchen sie, um den Tritt zu finden. Diese Phase nutzen die Hessen, um ihre Vorteile in den Führungstreffer umzumünzen. Oscar Vilhelmsson trifft nach knapp einer Viertelstunde und schönem Durchspiel.

Dieser Kopfball von Josias Lukembila wird am linken Pfosten landen und die beste Wiler Ausgleichschance darstellen. Bild: Gianluca Lombardi

Nach der Pause steigern sich die Wiler. Dem Ausgleich am nächsten kommen sie bei einem Pfostenkopfball von Josias Lukembila in der Schlussphase. Die 0:1-Niederlage kann aber nicht mehr abgewendet werden. «Schade, dass wir kein Tor erzielt haben. Aber die zweite Halbzeit war gut», sagt Wils Trainer Brunello Iacopetta, bevor es auf die rund fünfstündige Heimreise geht.