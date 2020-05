Temporeduktion erfolgt mit zwei Jahren Verspätung: Niederbürer Tempostreit geht bis vor Bundesgericht

Chancenlos auch in der Flawiler Egg

Am 28. Mai 2018 verfügte das Polizeikommando des Kantons St.Gallen die Signalisation «Höchstgeschwindigkeit 60 km/h» (anstelle von 80 km/h) auf der Oberen Eggstrasse in Flawil auf Höhe Obere Egg. Auch gegen diese Anordnung hatte der Oberbürer Rekurs erhoben. Aus den selben Beweggründen wie in Niederbüren. Auch hier traten weder das Verwaltungsgericht noch das Bundesgericht auf den Rekurs ein, da beide den Beschwerdeführer als nicht für den Rekurs legitimiert erachteten. (ahi)