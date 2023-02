Verkehr «Im Strassenverkehr sollte es keine Tote mehr geben» – eine Maturandin der Kanti Wil setzt sich für die Tempo-30-Zonen ein Die Maturandin Eva El Mahmoud von der Kantonsschule Wil hat eine Maturaarbeit über Tempo-30-Zonen in Wil und Oberuzwil geschrieben. Sie untersuchte dabei auch, wie gut die Zonen in der Bevölkerung ankommen. Fiorella Koch 22.02.2023, 05.00 Uhr

In Wil findet man einige Tempo-30-Zonen. Noch weitere werden diskutiert. Bild: Sabrina Manser

Vorsicht, Dreissigerzone – diese Vorschrift zu beachten, ist etwas vom Ersten, was Eva El Mahmoud in der Fahrschule gelernt hat. Das inspirierte die Schülerin der Kantonsschule Wil zum Thema ihrer Maturaarbeit. «Ich wollte ein Thema, das aktuell ist», sagt die 19-jährige Maturandin.

Und aktuell ist dieses Thema durchaus – auch in Wil. Der Verkehr in der Schweiz nimmt zu, wie aus einer aktuellen Verkehrsstatistik der Uni Basel hervorgeht. Und mit mehr Verkehr steigt auch die Lärmbelastung und die Gefahr auf den Strassen. Es ist also nicht verwunderlich, dass in der Bevölkerung der Wunsch nach mehr Tempo-30-Zonen wächst.

Auch El Mahmoud unterstützt den Ausbau: «Tempo-30-Zonen sollten dort eingesetzt werden können, wo sie gebraucht werden.» Was genau die Gründe für den Ausbau von Tempo-30-Zonen sind, und wie die Bevölkerung darauf reagiert, wollte die Schülerin aus Bronschhofen herausfinden. Dafür machte El Mahmoud eine Umfrage und führte Interviews mit den Gemeinden Wil und Oberuzwil.

Eva El Mahmoud ist im Abschlussjahr an der Kantonsschule Wil. Bild: PD

Argumente dafür und dagegen

Die Schülerin listet vielfältige Gründe für oder gegen den Ausbau von Tempo-30-Zonen auf. Sie nennt zum Beispiel die erhöhte Sicherheit, die Lärmreduktion und die Verminderung des CO 2 -Ausstosses als Pro-Argumente. Und die Verkehrsbremsung, die Kosten und die Verlangsamung von Rettungsdiensten als Kontra-Argumente.

Wie die Gemeinden diese Argumente gewichten, ist unterschiedlich. Um das zu untersuchen, machte die Schülerin schriftliche Interviews mit den Gemeinden Wil und Oberuzwil. «Ich wollte zwei Gemeinden, die jeweils städtisch und ländlich sind, damit ich die Unterschiede und Ähnlichkeiten ausarbeiten kann», so El Mahmoud. Die Auswertung der Interviews zeigt, dass die Akzeptanz für Tempo-30-Zonen in Wil grösser ist als in Oberuzwil, unter anderem, weil in Oberuzwil der Busfahrplan gefährdet werden würde.

Um die Akzeptanz der Bevölkerung dazu zu ermitteln, erstellte El Mahmoud eine Umfrage. Diese zeigt, dass die Akzeptanz für neue Tempo-30-Zonen gering ist. Am ehesten werden sie in Wohnquartieren toleriert. Da allerdings mehr als 90 Prozent der Antworten von Kantischülerinnen und -schülern kamen, kann El Mahmoud keine repräsentative Aussage machen.

Nach ihrer Arbeit sieht El Mahmoud das Thema zwar differenzierter, ist aber immer noch von der Wichtigkeit von Tempo-30-Zonen überzeugt. Sie möchte, dass die Leute wissen, dass eine Tempo-30-Zone der Sicherheit aller dient. «Im Strassenverkehr sollte es keine Tote mehr geben.» Anschliessend an ihren Abschluss steht für die Schülerin das Studium an. Sie möchte in Zürich Jura studieren.