FC Wil hat im Bergholz den Kader für kommende Saison vorgestellt

Teampräsentation «Es war noch nie so einfach, in die Super League aufzusteigen»: Der FC Wil ist optimistisch für die kommende Saison Eine Woche vor dem Start der neuen Saison in der Challenge League hat der FC Wil im Bergholz seinen Kader vorgestellt. Captain Philipp Muntwiler traut dem Team zu, vorne mitspielen zu können. Ob die Lücke von Topskorer Valon Fazliu jedoch nahtlos geschlossen werden kann, bleibt abzuwarten. Alain Rutishauser 08.07.2022, 18.00 Uhr

Vor rund 200 Fans wird die Mannschaft des FC Wil für die kommende Saison vorgestellt. Bild: Donato Caspari

(7. Juli 2022)

Bier, Bratwürste, Fangesänge – am Donnerstagabend herrschte Heimspiel-Stimmung im Bergholz, auch wenn die Saison erst in einer knappen Woche losgeht. Der FC Wil lud Fans und Interessierte ins Bergholz, oder die Lidl Arena, wie das Stadion ab kommender Saison heissen wird, um das aktuelle Team vorzustellen. Rund 200 Fans und Gönner waren zugegen, als die Veranstaltung um 18.30 Uhr losging.

Als erstes sagte FC-Wil-Präsident Maurice Weber einige Worte:

«Ich glaube, die Challenge League wird noch spannender und ausgeglichener als in der vergangenen Saison.»

Die vorderen Teams hätten Leistungsträger verloren und die hinteren Teams seien gezielt verstärkt worden. Weber fügte an: «Ausserdem hat die Liga mit dem AC Bellinzona einen starken Aufsteiger dazugewonnen.»

Aus finanzieller Sicht habe man mit Lidl einen langfristigen Naming-Right-Partner an Land ziehen können. Was derzeit noch fehle, sei ein Hauptsponsor. «Es gibt allerdings mehrere Interessenten und wir befinden uns in den Abschlussverhandlungen», sagte Weber. Er hoffe, diesbezüglich bald einen konkreten Namen kommunizieren zu können.

Trainingslager und Nachtwanderung haben zusammengeschweisst

Ende Juni war das Team in einem knapp einwöchigen Trainingslager in Bludenz. «Das Lager hat zusammengeschweisst, besonders eine gemeinsame Wanderung bis tief in die Nacht», sagte Wil-Trainer Brunello Iacopetta. Nun gelte es, diesen Teamgeist in die Meisterschaft zu übertragen. Als Iacopetta nach einem Saisonziel gefragt wurde, wich er aber aus:

«Ich werde nicht sagen, wir wollen Erster werden. Aber klar, wir werden vom ersten Spiel an brennen und unser Bestes versuchen.»

Er verriet ausserdem, dass vor dem Saisonstart noch der ein oder andere Transfer möglich sei.

Die beiden Neuzugänge Nico Maier (links) und Nikolas Muci warten darauf, bis sie aufgerufen werden. Bild: Donato Caspari

Lücken in Defensive und Offensive müssen geschlossen werden

Dann wurde das Kader vorgestellt. Auf der Torhüterposition gibt es zwei Abgänge und wiederum zwei Zugänge. Auf Nils de Mol und Kader Abubakar folgen Nicholas Ammeter und Nico Strübi, die ablösefrei vom FC Aarau respektive dem FC Vaduz zu den Wilern gestossen sind. Marvin Keller, die derzeitige Nummer eins im Tor, bleibt dem FC Wil erhalten. «Keller zu null, Keller zu null», schallte es kurz von den Rängen.

Die Innenverteidigung wurde mit Genís Montolio aus der U21 des FC Zürich verstärkt. Die Verträge der beiden Verteidiger Malik Talabidi und Emir Tombul wurden hingegen nicht verlängert. «Genís soll die Lücke in der Innenverteidigung schliessen», sagte FC-Wil-Medienchef David Hugi bei seiner Vorstellung, auch im Hinblick auf die 80 Gegentore in 36 Spielen, die man in der vergangenen Saison kassierte.

FC Wil muss im Cup gegen den FC Littau ran Vor wenigen Tagen wurden die Partien der ersten Runde des Schweizer Cups verkündet. Der FC Wil muss auswärts gegen den FC Littau aus der 2. Liga ran. Die Partie wird zwischen dem 19. und 21. August ausgetragen. In der vergangenen Saison flog Littau nach einer 1:4-Niederlage gegen die Young Boys in der ersten Cup-Runde raus. (alr)

Eine noch grössere Lücke hinterlässt der Abgang von Topskorer Valon Fazliu. Er steuerte 28 Skorerpunkte bei, davon 14 Tore und 14 Vorlagen. «Mit ihm haben wir einen tollen Fussballer verloren, den wir wohl nicht einfach so ersetzen können. Nun müssen andere Spieler in seine Fussstapfen treten und die nötigen Skorerpunkte liefern», sagte Captain Philipp Muntwiler.

In der Offensive verstärkt man sich mit Nikolas Muci vom FC Lugano und Nico Maier von den BSC Young Boys. Beide schliessen sich leihweise dem FC Wil an. Ausserdem konnte man Sofian Bahloul – mit 14 Toren und vier Assists zweitbester Skorer nach Fazliu – eine weitere Saison halten. Hingegen muss der FC Wil für mehrere Monate ohne Offensivspieler Lavdim Zumberi auskommen. Er hat sich Anfang Woche im Training einen Bänderriss zugezogen.

Tim Staubli spricht über seine Zeit beim FC St.Gallen und dem FC Vaduz. Bild: Donato Caspari

Captain Muntwiler glaubt an den Aufstieg

Bei jedem der vorgestellten Spieler wurde es laut im Bergholz, doch bei einem sind es gefühlt noch einige Dezibel mehr. «Viele Jahre hat er beim FC St.Gallen gespielt, nun trägt er kommende Saison endlich das richtige Trikot», sagte Hugi, was mit einigem Gelächter und Jubelschreien von den Rängen quittiert wird.

Die Rede ist von Tim Staubli, der sämtliche Jugendstationen des FC St.Gallen durchlaufen hat und zuletzt beim FC Vaduz kickte. Staubli sagte, bei St.Gallen wollte es einfach nicht sein und auch bei Vaduz schien es nicht zu klappen. «Der FC Wil ist bekannt als Sprungbrett für junge Talente, und ich bin ja auch immer noch jung. Das Team und der Staff überzeugten mich schliesslich ganz.»

Am lautesten wurde es jedoch, als Philipp Muntwiler – Captain, Dauerbrenner und Kartenkönig – den Rasen betrat und die Fans einen «Munti»-Fangesang anstimmten. Er zeigte sich bezüglich Saisonziel deutlich angriffiger als sein Trainer und sagte mit einem Schmunzeln:

«Es war noch nie so einfach, in die Super League aufzusteigen als diese Saison. Warum nicht einmal vorne mitspielen?»

Super League und Challenge League werden aufgrund der Modusänderung in der Saison 2023/24 auf zwölf Teams aufgestockt. Daher können in der kommenden Saison zwei Teams in die Challenge League aufsteigen, der Drittplatzierte kommt in die Barrage.

Nach der Präsentation darauf angesprochen, sagte Muntwiler: «Ich meinte das schon ernst, das war kein Witz. Wir wollen jedes Spiel gewinnen, und wenn das so klappen sollte, ist man automatisch vorne dabei.»

Captain Philipp Muntwiler stellt eine Prognose für die kommende Saison. Bild: Donato Caspari