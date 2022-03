Talentshows Das Leben nach dem Rampenlicht: Der Bazenheider Fatlum Musliji trat vor über zehn Jahren in «Die grössten Schweizer Talente» auf Einst belegte Fatlum Musliji bei der Schweizer Talentshow den dritten Platz. Noch heute erhält er dadurch Anfragen für Auftritte. Davon leben kann er aber nicht. Lara Wüest Jetzt kommentieren 07.03.2022, 17.00 Uhr

Fatlum Musliji brachte sich das Tanzen selber bei. Bild: Lara Wüest

Sein grosser Traum ist nicht in Erfüllung gegangen. Fatlum Musliji, viele nennen ihn Lumi, wollte eigentlich eine Tanzschule eröffnen. Für diesen Traum trat er an der Talentshow «Die grössten Schweizer Talente» auf. Diesen Traum musste er begraben. Umsonst war die Teilnahme an der Talentshow für ihn aber nicht.

Der Bazenheider begeisterte bei seinen Auftritten im Schweizer Fernsehen nicht nur das Publikum, sondern auch die Jury, das heisst: DJ Bobo, Christa Rigozzi und Roman Kilchsperger. Mit Roboterbewegungen tanzte Musliji über die Bühne, in der Hand hielt er eine Bohrmaschine und bohrte, zum Takt der Musik, Löcher in die Luft. Dieser Auftritt brachte ihn in das Finale, am Schluss belegte er den dritten Platz.

In den fünf Jahren danach folgten viele Auftritte. An Hochzeiten, Firmenanlässen, Geburtstagen. Einmal gab er Tanzunterricht an der Klubschule der Migros in Lichtensteig. Jede Woche stand Musliji auf der Bühne. Für ihn eine schöne Zeit. Er sagt:

«Solange mein Körper mitmacht, werde ich tanzen in meinem Leben. Das bedeutet mir viel.»

Die Auftritte in den ersten zwei Jahren nach der Show brachten Musliji so viel Geld ein, dass er vom Tanzen hätte leben können.

Doch die Gesundheit bremste seinen Erfolg: 2014 musste sich der heute 31-Jährige einer Hüft-Operation unterziehen. Musliji leidet an Arthrose. Tanzen und Auftreten kann er nach wie vor. Doch eine Tanzschule eröffnen konnte er danach nicht mehr.

Seit der Pandemie nicht mehr aufgetreten

Heute, gut elf Jahre nach seinem Auftritt, sitzt er an seinem Esstisch in seiner Vierzimmerwohnung in einem Wohnblock gleich neben dem Bazenheider Bahnhof. Mit den Jahren sind die Auftritte als Tänzer weniger geworden. Und Corona hat es ihm nicht leicht gemacht. Er sagt: «Seit der Pandemie konnte ich praktisch nicht mehr auftreten.»

An diesem Tag arbeitet er im Homeoffice. Musliji ist Konstrukteur, vor ihm auf dem Tisch steht sein Computer. Ganz auf das Tanzen verlassen wollte er sich nie, neben seinen Auftritten hat er stets 100 Prozent gearbeitet. Ein Stück weit, weil das Showbusiness oft unsicher ist. Doch vor allem auch, weil sein Beruf ihm Spass macht. Er sagt:

«Ich habe immer gern als Konstrukteur gearbeitet.»

Mehrere grössere Tanz-Aufträge lehnte Musliji in der Vergangenheit sogar ab. Etwa jenen von «Das Zelt» oder vom Zirkus Monti. Dafür hätte er mehrere Monate auf Tournee gehen, alle anderen Aufträge absagen und seine Stelle als Konstrukteur kündigen müssen. Das wollte er nicht.

Manchmal denkt Musliji heute an diese Angebote zurück und fragt sich, ob er sie nicht doch hätte annehmen sollen. Doch ihm fehlte damals ein Manager, der ihn beriet und ihm sagte, wie er seine Künstlerlaufbahn am besten gestalten sollte. Die Talentshow des Schweizer Fernsehens war auch ein Sprung ins kalte Wasser. Bereuen mag er aber nicht, wie es gekommen ist: «Ich war auch so sehr gefragt damals.»

Erster öffentlicher Auftritt mit 14 Jahren

Seinen ersten öffentlichen Auftritt hatte Fatlum Musliji in einer Mini-Playback-Show beim Grümpelturnier des FC Bazenheid. Damals war er 14 Jahre alt. Das Tanzen brachte er sich selber bei. Seine Vorbilder: Michael Jackson und Usher. Und sein Vater. «Kaum einer in meiner Familie», so der 31-Jährige, «beherrscht den albanischen Volkstanz so gut wie er.»

Nach den «grössten Schweizer Talenten» nahm Musliji noch an zwei weiteren Talentshows teil, diesmal in Deutschland. Sowohl bei «Got to Dance» als auch bei «Das Supertalent» schaffte er es in das Halbfinale.

Für diese Auftritte wurde er angefragt. Er sagt: «Ich war in der Branche bekannt und man wollte wohl auf ein sicheres Pferd setzen.» Dass er es bis in das Halbfinale schaffte, überraschte ihn dennoch. Musliji sagt:

«An diesen Shows musste ich mich gegen viel bessere Tänzer durchsetzen.»

Er vermutet, dass die Bohrmaschine, sein Alleinstellungsmerkmal, ihn so viele Runden weiterbrachte.

Ein neuer Traum

Wer Musliji heute bucht, kenne ihn meistens aus «Die grössten Schweizer Talente», wie er sagt. Er hofft nun, dass bald wieder mehr Aufträge ins Haus flattern, jetzt wo die Coronamassnahmen fast aufgehoben wurden.

Doch auch so wird die Musik in seinem Leben weiterhin eine wichtige Rolle spielen. Musliji hat nämlich einen neuen Traum: Er möchte Musik produzieren für andere Musiker. Seit zwei Jahren mixt er Beats und Melodien in einem Zimmer seiner Wohnung. Dafür hat er sich ein Elektropiano gekauft und die nötigen Programme dazu. Noch hören bloss seine Ohren, was er zusammenmixt. Doch eines Tages, hofft er, werden Künstler dazu auf der Bühne rappen.

