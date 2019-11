Tagesstruktur in Zuzwil nimmt Form an

Die Machbarkeitsstudie wurde durchgeführt. Jetzt geht es an die Detailplanung der Zuzwiler Betreuungsangebote. Leonie Herde

Neben dem bereits bestehenden Mittagstisch sollen in Zuzwil für schulpflichtige Kinder künftig auch am Morgen vor der Schule, sowie am Nachmittag Betreuungseinheiten angeboten werden. (Bild: Hanspeter Schiess)

In Zuzwil nimmt die schulergänzende Tagesstruktur Form an. Ende vergangenen Jahres wurde eine Umfrage durchgeführt, um abzuklären, ob ein Bedarf an Betreuungsangebote für Schulkinder besteht, und wenn ja, an welchen Tagen und zu welchen Zeiten. Die Resultate zeigten, dass grundsätzlich Bedarf besteht. Gewünscht wurden vor allem Betreuungsangebote nach der Schule am Nachmittag und während der Schulferien. Seit Januar dieses Jahres beschäftigt sich ein sechsköpfiger Ausschuss der Schule Zuzwil, bestehend aus drei Lehrpersonen, zwei Behördenmitgliedern und einer Aktuarin, mit dem Thema «modulare Tagesstrukturen».

Mittlerweile hat dieser Projektausschuss eine Machbarkeitsstudie erstellt und diese dem Gemeinderat sowie dem Schulrat vorgelegt. Beide Räte haben der Studie ihre Zustimmung erteilt. Der Gemeinderat hat zudem beschlossen, eine Anschubfinanzierung zu gewährleisten.

Modulare Betreuung vor und nach der Schule

Wann das Betreuungsangebot stattfindet, steht bereits fest. Clemens Meisterhans, Schulratspräsident von Zuzwil, sagt:

«Wir bieten drei verschiedene Module an, für die man sich jeweils, je nach Bedarf, separat anmelden kann»,

Es gebe das Morgenmodul mit einer Betreuung der Kinder von 7 Uhr bis Schulbeginn, das Mittagsmodul, das dem heutigen Mittagstisch entspreche, und das Nachmittagsmodul, welches nach der Schule bis 18 Uhr laufe. «Zudem wollen wir auch in den Ferien an fünf Tagen die Woche eine Betreuung anbieten», sagt Meisterhans. Damit soll den Wünschen der Zuzwiler Bevölkerung, die in der Umfrage zur Sprache kamen, möglichst gut nachgekommen werden.

«Alles andere wird nun in einem Detailkonzept genau ausgearbeitet.»

Die Betreuung erfolgt in den Schulräumlichkeiten und kann von Kindern im Kindergartenalter bis zur 6. Klasse beansprucht werden. In einem nächsten Schritt geht es um die Detailplanung. Der Projektausschuss arbeitet ein Betriebsreglement und ein Tarifblatt aus, um die modulare Tagesstruktur möglichst bald anbieten zu können. Als Nächstes wird eine Fachperson für den Aufbau und die Inbetriebnahme der modularen Tagesstrukturen rekrutiert. «Wir wollen das Betreuungsangebot bereits im nächsten Schuljahr, also ab dem Sommer 2020 anbieten», sagt Meisterhans.