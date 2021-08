Tage des Denkmals Im Hof zu Wil und im Baronenhaus zeigen Experten alte Handwerkskunst Am Wochenende vom 11./12. September finden die europäischen Tage des Denkmals statt. In Wil können zusammen mit Fachleuten der Dachstock im Hof zu Wil und die Intarsien im Baronenhaus bestaunt werden. Besuchende können zudem selber Hand anlegen. Larissa Flammer 31.08.2021, 19.45 Uhr

Intarsien in der Wandvertäfelung des Baronenhauses. Bild: PD

«Gewusst wie» lautet des Thema der europäischen Tage des Denkmals, die übernächstes Wochenende stattfinden. Ruedi Schär vom Ortsbürgerrat Wil hat am 11. und 12. September auch in der Äbtestadt zwei Veranstaltungen organisiert. Sowohl im Hof zu Wil als auch im Baronenhaus können Besuchende alte Handwerkskunst bestaunen, Experten, welche diese noch beherrschen, über die Schulter schauen sowie selber Hand anlegen.

Der Dachstock des Hof zu Wil. Bild: Ralph Ribi

Im Hof geht es um den mächtigen Dachstock, der Zimmerleute aus ganz Europa anlockt. «Handwerker der Firma Gschwend Holzbau in Zuzwil, die auf alte Dachstöcke spezialisiert sind, zeigen, wie die Holzbalken ohne Schrauben und Nägel halten», sagte Schär am Dienstag an der Pressekonferenz. Im Baronenhaus restauriert Hanspeter Strang die wertvollen Intarsien an der Wandtäfelung.

Ruedi Schär. Bild: Larissa Flammer

An beiden Tagen werden zudem zwischen 9 und 17 Uhr regelmässig Führungen durch beide Gebäude angeboten. Am Sonntagnachmittag informiert zudem Patrick Cotting im Gewölbekeller des Hofs stündlich über die Zukunft des Hofbezirks. Cotting arbeitet in der Projektleitung mit. Die Bevölkerung hat dort auch die Gelegenheit, Fragen zum Bauprojekt zu stellen. Schär sagte:

«Wer Zweifel hat, kann sich dort direkt beim Experten informieren.»

Bei den Führungen gilt Maskenpflicht, für die Vorträge im Gewölbekeller und bei den Handwerkern ist ein Covid-Zertifikat nötig, wie Schär sagte. Das Stadtmuseum und das Restaurant Hof zu Wil haben an diesem Wochenende normal geöffnet. Auch die Kunstausstellung in der Dienerschaftskapelle sowie die Informationsausstellung zur dritten Bauetappe in der Hofgasse sind offen.

9 Uhr: Führung durch den Hof mit Anna Kopp

10 Uhr: Dachstock-Vorführung mit der Gschwend Holzbau AG aus Zuzwil

11 Uhr: Führung durch den Hof mit Anna Kopp

13 Uhr: Führung durch den Hof mit Ruedi Schär



14 Uhr: Dachstock-Vorführung mit der Gschwend Holzbau AG aus Zuzwil



15 Uhr: Führung durch den Hof mit Franciscus Germing

16 Uhr: Dachstock-Vorführung mit der Gschwend Holzbau AG aus Zuzwil

17 Uhr: Führung durch den Hof mit Franciscus Germing

9 Uhr: Führung durch das Baronenhaus mit Ruedi Schär

10 Uhr: 3. OG Vorführung Intarsienschreiner Hanspeter Strang

11 Uhr: Führung durch das Baronenhaus mit Ursula Jäger

13 Uhr: Führung durch das Baronenhaus mit Ursula Jäger

14 Uhr: 3. OG Vorführung Intarsienschreiner Hanspeter Strang

15 Uhr: Führung durch das Baronenhaus mit Susanne Dürr

16 Uhr: 3. OG Vorführung Intarsienschreiner Hanspeter Strang

17 Uhr: Führung durch das Baronenhaus mit Susanne Dürr

9 Uhr: Führung durch den Hof mit Ruedi Schär

10 Uhr: Dachstock-Vorführung mit der Gschwend Holzbau AG

11 Uhr: Führung durch den Hof mit Franciscus Germing

13 Uhr: Führung durch den Hof mit Franciscus Germing

13 Uhr: 1. OG Vortrag mit Diskussion Zukunft Hofbezirk mit Patrick Cotting

14 Uhr: Dachstock-Vorführung mit der Gschwend Holzbau AG

14 Uhr: 1. OG Vortrag mit Diskussion Zukunft Hofbezirk mit Patrick Cotting

15 Uhr: Führung durch den Hof mit Franciscus Germing

15 Uhr: 1. OG Vortrag mit Diskussion Zukunft Hofbezirk mit Patrick Cotting

16 Uhr: Dachstock-Vorführung mit der Gschwend Holzbau AG

16 Uhr: 1. OG Vortrag mit Diskussion Zukunft Hofbezirk mit Patrick Cotting

17 Uhr: Führung durch den Hof

17 Uhr: 1. OG Vortrag mit Diskussion Zukunft Hofbezirk mit Patrick Cotting

9 Uhr: Führung durch das Baronenhaus mit Reny Rohrer

10 Uhr: 3. OG Vorführung Intarsienschreiner Hanspeter Strang

11 Uhr: Führung durch das Baronenhaus mit Ruedi Schär

13 Uhr: Führung durch das Baronenhaus mit Reny Rohrer

14 Uhr: 3. OG Vorführung Intarsienschreiner Hanspeter Strang

15 Uhr: Führung durch das Baronenhaus mit Ruedi Schär

16 Uhr: 3. OG Vorführung Intarsienschreiner Hanspeter Strang

17 Uhr: Führung durch das Baronenhaus