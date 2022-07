Soll die Stadt Wil die Aktien bei Bus Ostschweiz AG verkaufen?

Subventionsskandal Soll die Stadt Wil ihre Aktienanteile an der Bus Ostschweiz AG verkaufen? Wiler Stadtparlamentarier fragt nach Der Kanton St.Gallen will nach dem Subventionsskandal bei der Bus Ostschweiz AG seine Aktienanteile von rund 40 Prozent verkaufen. Der Wiler Stadtparlamentarier Benjamin Büsser wirft nun die Frage auf, wie die zukünftige Beteiligung der Stadt Wil am Verkehrsunternehmen aussehen soll. 06.07.2022, 17.42 Uhr

Die Bus Ostschweiz AG betreibt auch die Stadtbusse Wil Mobil. Bild: Gianni Amstutz

Der Aufschrei war gross, als Unregelmässigkeiten in der Buchhaltung der Bus Ostschweiz AG bekannt wurden. Über 5,5 Millionen Franken zu viel an Subventionen soll das Unternehmen bezogen haben.

Der Kanton St.Gallen prüft nun die Möglichkeit, seine Aktienanteile von rund 40 Prozent zu verkaufen. Der Wiler Stadtparlamentarier Benjamin Büsser von der SVP fragt nun in einer Interpellation, wie die Zukunft der Beteiligung der Stadt Wil an der Bus Ostschweiz AG aussehen soll. Die Bus Ostschweiz AG betreibt die Wiler Stadtbusse Wil Mobil. Zudem besitzt die Stadt Wil knapp zwei Prozent der Aktien und ist im Verwaltungsrat vertreten.

Es geht um insgesamt neun Millionen Franken

Wie der Finanzbericht des Kantons St.Gallen zeigt, hat die Bus Ostschweiz AG zwischen 2012 und 2019 vollständig abgeschriebene Busse an eine Tochterfirma verkauft, woraufhin die Tochterfirma die Busse zurückvermietete. Dadurch bezog die Unternehmung zu Unrecht 5,5 Millionen Franken an Subventionen. Die Summe soll in der Zwischenzeit wegen Zinsen und Zinseszinsen auf neun Millionen Franken angestiegen sein. Das Bundesamt für Verkehr leitete im Juni eine Strafuntersuchung gegen die Bus Ostschweiz AG ein.

Der Kanton St.Gallen will seine Aktien verkaufen, weil beim Unternehmen keine personellen Konsequenzen und damit keine Lehren gezogen worden seien, so die Argumentation der Regierung.

Trennung zwischen Besteller und Aufsichtsgremium

Benjamin Büsser, Stadtparlamentarier, SVP Bild: PD

Benjamin Büsser schreibt dazu in seiner Interpellation, dass die dreifache Rolle des Kantons als Miteigentümer, als Besteller des ÖV-Angebots und als Aufsichtsbehörde dem Prinzip der guten Regierungsführung widerspreche und dass die Vorkommnisse um die Subventionen die Notwendigkeit einer Entflechtung der Verantwortlichkeiten zeigen würden. Weiter schreibt er:

«Es ist zu erwarten, dass im Hinblick auf den allfälligen Verkauf des Aktienpakets des Kantons der Druck auf die bisherigen Eigner-Gemeinden steigen wird, ihren Aktienanteil zu erhöhen.»

Der Stadtparlamentarier fragt beim Stadtrat zudem nach, ob dieser bereit sei, seine Aktienanteile zu veräussern, um zu einer klaren Trennung zwischen Besteller beziehungsweise Nutzer und Aufsichtsgremium beizutragen. Weiter will er wissen, ob der Aktienanteil von knapp zwei Prozent eine Vertretung der Stadt Wil im Verwaltungsrat rechtfertige.

Auch fragt er, ob die finanzielle Entlastung des Verwaltungsrates an der Generalversammlung Anfang Juni aufgrund der wiederholten Unregelmässigkeiten gerechtfertigt war.

Die Antwort des Stadtrats ist noch ausstehend. (pd/mas)