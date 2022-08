Pensionär aus Oberbüren schlägt neue Struktur der Schweiz vor

Strukturen Zehn Regionen statt 26 Kantone: Oberbürer Pensionär schickt Vorschlag für eine «neue Schweiz» an alle nationalen Politiker – und erhält Antwort Rund 500 Briefe hat Walter Knöpfel aus Oberbüren letzte Woche zur Post gebracht. Sie alle enthielten seinen Vorschlag für eine neue Struktur der Schweiz – ohne Ständerat, mit weniger, dafür grösseren Gemeinden und zehn Regionen statt Kantonen. Larissa Flammer Jetzt kommentieren 30.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Walter Knöpfel mit einer Karte, auf der er die zehn Regionen eingezeichnet hat, die seinem Vorschlag gemäss die 26 Kantone ablösen würden. Bild: Larissa Flammer

Fusionen von Gemeinden sind immer wieder ein Thema. Aktuell diskutieren Lütisburg und Bütschwil-Ganterschwil darüber. «Den gleichen Schritt sollten in den Wahlkreisen Wil und Toggenburg weitere Gemeinden gehen», schrieb der Oberbürer Walter Knöpfel in einem Leserbrief in dieser Zeitung.

Er hat konkrete Vorschläge: Oberbüren und Niederbüren könnten fusionieren, Flawil und Degersheim, Zuzwil und Niederhelfenschwil, und auch Uzwil, Oberuzwil und Jonschwil sollten sich zusammenschliessen. Doch das sind in den Augen von Knöpfel immer noch Lösungen im kleinen Stil. Er würde auch einen Zusammenschluss von Uzwil, Oberuzwil, Jonschwil, Oberbüren und Niederbüren begrüssen. Oder gar über die Kantonsgrenze hinweg, indem Wil mit Münchwilen, Sirnach, Wilen und Rickenbach fusioniert.

Rund 500 Briefe zur Post gebracht

Die heutigen politischen Grenzen sind dem 73-jährigen Pensionär ein Dorn im Auge. «Die Struktur der Schweiz stammt aus dem vorletzten Jahrhundert», schreibt er in einem Brief, in dem er einen Vorschlag für eine Neuordnung präsentiert. Seine Idee: Zehn Regionen statt 26 Kantone, die Auflösung des Ständerats und die Bildung von etwa 600 bis 700 Einheitsgemeinden in der Schweiz. Heute gibt es über 2000 Gemeinden im Land sowie in mehreren Kantonen zusätzlich Schulgemeinden.

Die zehn Regionen aus dem Vorschlag von Walter Knöpfel. Bild: Larissa Flammer

Den Brief hat Knöpfel vor einer Woche an alle Bundes-, National- und Ständeräte, die Kantonsregierungen und die nationalen Parteien geschickt. «Rund 500 Briefe habe ich zur Post gebracht», erzählt der Pensionär.

Berufliche Erfahrung mit Strukturen in der Wirtschaft

Aber woher kommt die Idee und das Engagement? Knöpfel war in der Elektrizitätswirtschaft als kaufmännischer Leiter und Finanzchef tätig. Dabei habe er immer wieder Strukturen hinterfragt und verändert. Dass die Strukturen in der Politik seit über 200 Jahren faktisch zementiert seien, ärgert ihn. Entwicklungen und Projekte – wie etwa Wil West – würden dadurch behindert.

An seinem Stubentisch zückt der Pensionär ein Blatt Papier aus einem ordentlichen Stapel. Detailliert hat er darauf verzeichnet, in wie vielen Zweckverbänden die Gemeinde Oberbüren Mitglied ist und bei welchen Ämtern mit welchen Gemeinden eine Zusammenarbeit besteht. Oberstufenschulgemeinde, Spitex, Altersheim, Feuerwehr, Abwasserverband, Sicherheitsverbund, Zivilstandsamt; die Liste geht noch weiter.

Passend dazu zeigt Knöpfel das aktuelle Mitteilungsblatt von Oberbüren. Dort heisst es in einem Bericht über einen Austausch zwischen den Gemeinderäten von Oberbüren und Niederbüren: «Beide Gemeinderäte begrüssen es, eine engere Zusammenarbeit zu fördern und die Gemeindeautonomie dadurch langfristig zu stärken.» Ein Widerspruch in sich, sagt Knöpfel dazu.

Parlamente als Sparringpartner für Gemeinderäte

Der gebürtige Urnäscher wohnt seit 38 Jahren in Oberbüren, ist parteilos, bezeichnet sich aber als politisch interessiert. «Ich versäume keine Abstimmung.» Nur mit der Gemeinde Oberbüren habe er schon mehrere Sträusse ausgefochten, unter anderem wegen einer Baubewilligung, sodass er die Gemeindeversammlungen meide.

Sowieso sei dort nur ein ganz kleiner Prozentsatz der Stimmbevölkerung vertreten. Bei den grösseren Gemeinden aus seinem Vorschlag bringt Knöpfel auch die Idee von Gemeindeparlamenten ins Spiel. «So hätte der Gemeinderat einen Sparringpartner.» Und die Lokalpolitik würde weniger durch Netzwerke und persönliche Beziehungen gestaltet.

Als er sich in Oberbüren niederliess, hat sich Walter Knöpfel dagegen entschieden, selbst in der Politik tätig zu werden. Job und Familie hätten ihn gefordert, zudem sei die Politik in Oberbüren damals von der CVP dominiert gewesen. «Ich wäre gegen Wände gelaufen und wollte nicht viel Zeit investieren, ohne etwas verändern zu können.»

Antworten von Andreas Glarner und Balthasar Glättli

Der Oberbürer hat sich stattdessen mehrfach schweizweit bei Vernehmlassungen zu strukturellen Projekten zu Wort gemeldet. So etwa im Kanton Zürich, wo aktuell ein Projekt zur Frage läuft, wie sich Gemeinden für die Zukunft aufstellen sollen. Das war für Knöpfel der Anstoss, seine Idee zur «neuen Schweiz» auszuformulieren. Er sei sich bewusst, dass sein Vorschlag ein Stich ins Wespennest sei, schreibt er in seinem Dokument.

Balthasar Glättli, Präsident der Grünen Schweiz. Bild: Alexandra Wey/Keystone

Innerhalb einer Woche hat der Pensionär schon mehrere Antworten erhalten. SVP-Nationalrat Andreas Glarner lehnt den Vorschlag ab, er sehe keinen Nutzen. Dafür hat das Thema bei den Grünen Tradition, wie Balthasar Glättli schreibt. Der Nationalrat und Präsident der Grünen Schweiz weist Knöpfel per Mail auch auf einen Vorstoss aus der Grünen Fraktion des Nationalrats hin, mit dem im Sommer 2021 versucht wurde, das Thema wieder auf den Tisch zu bringen.

Greift die französischsprachige Tageszeitung «Le Temps», die sich ebenfalls bei Knöpfel gemeldet hat, die Idee auf, hat der Oberbürer sein erstes Ziel erreicht: Die Diskussion wäre lanciert.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen