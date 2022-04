Szenarien für den Fall, wenn in Jonschwil der Strom knapp wird

Strommangel Was in Jonschwil passieren könnte, wenn der Strom knapp wird Was tun, wenn der Strom knapp wird? In Jonschwil könnten unter anderem Schulen weniger beheizt, Strassenlaternen gedimmt und im Winter Turnhallen geschlossen werden. Pablo Rohner 25.04.2022, 18.15 Uhr

Was tun, wenn der Storm knapp wird? Mit dieser Frage muss sich auch die Gemeinde Jonschwil befassen. Bild: Arthur Gamsa

«Ein möglicher Strommangel in den Wintermonaten wird je länger je mehr zum Thema.» Dies schreibt die Gemeinde Jonschwil in ihrem aktuellen Mitteilungsblatt. Die Stromversorger hätten die Grossverbraucher aufgefordert, Vorbereitungen für den Fall eines andauernden Strommangels zu treffen. Mit den Posten Strassenbeleuchtung, Schulanlagen und Kläranlage zähle die Gemeinde Jonschwil zu diesen Grossverbrauchern.

Kühlere Schulzimmer, gedimmte Strassenlaternen

Jedoch benötigen nicht alle Schulhäuser gleich viel Strom, weshalb die im Gemeindeblatt vorgestellten Massnahmen auch nicht alle gleichermassen betreffen würden. Nicht tangiert von den Massnahmen bei Strommangel wären die Schulanlagen in Jonschwil und die Oberstufe Degenau. Beide werden mit Gas beheizt.

Im Schulhaus Schwarzenbach, das mit Erdsonden beheizt wird, könnte die Temperatur hingegen gesenkt werden, insbesondere, aber nicht nur, in der Nacht. Einschneidend für die Vereine wäre eine weitere mögliche Massnahme: die Schliessung aller Schulanlagen im Winterhalbjahr nach Schulschluss bis morgens um 7 Uhr.

Weiter wäre denkbar, die Strassenbeleuchtung stärker zu dimmen oder gar auf wichtige Kreuzungen zu beschränken. Damit einher gingen Abstriche bei der Strassensicherheit. Würden Gebläse und Räumer im Winterhalbjahr bei trockenem Wetter in der Nacht abgestellt, könnte zudem beim Betrieb der Kläranlage 10 Prozent Strom gespart werden.

Diskussion über Mangellagen

In den vergangenen Monaten wurde schweizweit viel über drohende «Strommangellagen» im Winter diskutiert. Laut einem Bericht zur Versorgungssicherheit mit Strom könnte der Schweiz ab 2025 zu wenig Strom zur Verfügung stehen. Im vergangenen Herbst rief Wirtschaftsminister Guy Parmelin deshalb Unternehmen, die viel Strom verbrauchen, auf, sich auf Mangellagen vorzubereiten.

Grund dafür ist unter anderem ein EU-Gesetz, welches vorschreibt, dass mindestens 70 Prozent des überflüssigen Stroms, der in der EU produziert wird, für den Handel innerhalb der EU freigehalten werden müssen. Nach dem Abbruch der Verhandlungen über das Rahmenabkommen im Mai 2021 rückte auch der Abschluss eines Stromabkommens zwischen der Schweiz und der EU in weite Ferne. Hinzu kommen Lücken in der Stromproduktion im Winter, unter anderem weil dann Fotovoltaikanlagen weniger Strom produzieren.