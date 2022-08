Wiler Stromagregate-Verkäufer kann sich vor Aufträgen kaum retten

Strommangel «Viele Leute wollen bereit sein, wenn der Strom ausfällt»: Verkäufer von Notstromaggregaten kann sich vor Aufträgen kaum retten Peter Brändle aus Wil verkauft Stromgeneratoren. Seit dem Sommer boomt sein Geschäft. Nicht nur Privatkunden decken sich mit einem Stromgenerator ein, auch Verwaltungen, Industrien und Gewerbe melden sich bei ihm. Sabrina Manser Jetzt kommentieren 15.08.2022, 05.00 Uhr

Solche Stromgeneratoren verkauft Peter Brändle derzeit am meisten. Bild: PD

Ein paar Mal klingelt es, dann kommt die Combox. Peter Brändle, er habe momentan sehr viele Anfragen, bittet deshalb um Verständnis und melde sich so rasch wie möglich. Brändles Geschäft boomt derzeit. Die Combox müsse er mehrmals täglich leeren, er renne von einem Termin zum anderen, erklärt er beim Rückruf.

Peter Brändle, Vertreiber von Stromerzeuger. Bild: PD

Was er verkauft? Stromaggregate, in allen Grössen. Seit der Debatte über eine allfällige Stromknappheit im Winter seien die Anfragen um 80 bis 100 Prozent gestiegen, sagt der Wiler Unternehmer. Zugenommen hätten die Anfragen schon letzten Sommer, als eine Studie des Bundes zeigte, dass der Strom in der Schweiz in den nächsten Jahren knapp werden könnte. «Das ist aber nichts im Vergleich zu dem, was in den letzten Wochen und Monaten abgeht», so Brändle.

«Viele Leute wollen sich absichern und bereit sein, wenn der Strom ausfällt.»

Peter Brändle ist Einzelunternehmer, doch aktuell werde er von seiner Frau und seinen drei Söhnen unterstützt. Zudem helfe ihm ein guter Freund mit den vielen Anfragen. Auch am Wochenende wird gearbeitet. Brändle sagt: «Dann arbeiten wir die E-Mail-Anfragen ab, damit alle eine Antwort erhalten.»

Wärme und Licht im Winter

Der Unternehmer ist in der ganzen Ostschweiz, im Aargau und in Zürich unterwegs. Oft sind es Privatkunden, die Stromgeneratoren für ihr Eigenheim wollen – egal ob Wohnung, Einfamilienhaus oder Villa. «Am meisten verkaufe ich den Inverter. Einen kleinen, tragbaren 2000- bis 4000-Watt-Stromerzeuger», sagt Brändle. Letztens habe er einen Kunden beraten, der sein Aquarium auch im Notfall an den Strom anschliessen wollte.

Mit dem Inverter könne man den Tiefkühler betreiben, die Ölheizung anstecken, Handy und Laptop direkt laden. «Am wichtigsten ist, dass man warm hat, das Licht einschalten und sich auch mal eine Suppe kochen kann», sagt Brändle, «oder das Garagentor öffnen kann.» Kostenpunkt für ein solches Gerät: etwa 1800 Franken.

Den Benzinkanister, um das Gerät zum Laufen zu bringen, und die Kabelrollen liefert Brändle mit. «Einen Benzinkanister muss man sich jetzt besorgen», sagt er. Gebe es keinen Strom mehr, öffne sich weder die Türe bei der Tankstelle, noch laufe die Benzinsäule.

Von Privatkunden über Verwaltungen bis Industrieunternehmen

«Viele Anfragen kommen auch aus Zürich für grössere Anwesen», sagt Brändle. Dann braucht es Geräte mit mehr Leistung, Generatoren, die mit Hausanschlusskasten montiert werden. Mit den 6000- bis 13'000-Watt-Stromerzeuger hat jede Steckdose Strom. Bei 14'000 bis 18'000 Watt kann ein ganzes Haus mehrheitlich versorgt werden, man kann also die Heizung und den Backofen laufen lassen und nebenbei fernschauen. Ein solches Gerät kostet um die 20'000 Franken.

Nicht nur Privatkunden fragen Brändle an. Auch Industrieunternehmen würden sich bei ihm melden oder Gewerbler, wie letztens ein Metallbauer, der sein Geschäft auch in einer Strommangellage weiterführen will. Dann seien grössere Aggregate gefragt, die Abwicklung des Geschäfts sei entsprechend umfassender. Auch Verwaltungen, Wasserwerke, Energie- und Wasserversorger oder Feuerwehren hätten bei ihm angefragt.

Sein Lager sei voll, 60 neue Geräte würden diese Woche noch geliefert. Vor allem die kleineren Geräte verkaufe er ab Lager. Er habe gute Verbindungen, sagt er, deshalb sei es kein Problem, die Geräte nachzubestellen, trotz der grossen Nachfrage.

Eine gute Nase gehabt

Bevor Brändle Notstromaggregate vertrieb, war er Mitinhaber im Familienunternehmen Tony Brändle AG in Wil, die vor allem Feuerwehrautos baut. Vor sechs Jahren hat Bändle eine neue Geschäftstätigkeit aufgenommen. Er sagt:

«Ich hatte eine gute Nase.»

Er habe aber auch magere Jahre gehabt, doch nun habe er Glück. «Ich habe grosse Freude, an dem, was ich mache. Es geht mir darum, die Kunden gut zu beraten, ob sie nun ein Gerät für 1000 oder 20'000 Franken kaufen.»

