Energiekrise: Das beschäftigt die Wiler - ein Besuch bei der TBW

Stromknappheit «Viele haben das Vertrauen, dass es schon gut kommt»: Ein Besuch beim Kundendienst der TBW Der Bund ruft zum Energiesparen auf, überall ploppt seine Kampagne auf. Doch ist die Energiekrise bei den Wilerinnen und Wilern angekommen? Wenn Fragen zur Energie auftauchen, dann landen diese meist im Kundendienst der Technischen Betriebe Wil. Sie wissen, was die Leute beschäftigt. Sabrina Manser Jetzt kommentieren 15.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Im Winter könnte eine Stromknappheit drohen. Deshalb ruft der Bund zum Energiesparen auf. Bild: Alessandro Della Bella/Keystone

Die Werbung ploppt immer wieder auf, im Fernsehen, im Internet: blaurote Wärmebilder mit der Aufschrift: «Energie ist knapp. Verschwenden wir sie nicht.» Der Bund ruft mit seiner Kampagne zum Energiesparen auf. Auch in den Medien ist die Energiekrise ein Dauerthema. Doch ist das Thema bei den Wilerinnen und Wilern angekommen? Verunsichert sie die aktuelle Lage?

Eine erste Welle an Anfragen betreffend der Strommangellage hätten sie hinter sich, sagt Christoph Strassmann, Verkaufsberater der Technischen Betriebe Wil (TBW). Als man im Sommer erstmals von einer allfälligen Stromknappheit sprach, seien täglich zehn Anrufe dazu eingegangen, sagt er. «Jetzt sind es pro Tag etwa drei Anrufe, dies bei durchschnittlich etwa 50 Anrufen.»

Strassmann zeigt in einen Büroraum der TBW, zwei Mitarbeiterinnen sind gerade am Telefon. Hier würden beispielsweise Anfragen zum Thema Produkt- oder Rechnungsänderungen eingehen. Fragen, die sich um die Energieknappheit drehen, landen meist bei ihm oder bei Patrick Herde, Leiter Bau und Betrieb Elektrizitätsversorgung.

Christoph Strassmann, Verkaufsberater der TBW, telefoniert mit einem Kunden. Bild: Sabrina Manser

Auch ganz «banale» Anfragen

Wegen der Strompreiserhöhung hätten einige angerufen, sagt Strassmann. Bei Mehrfamilienhäusern habe man beispielsweise die Akontozahlung erhöht.

«Zur Strommangellage gehen auch ganz ‹banale› Anfragen ein. Die Leute fragen zum Beispiel: Gibt es im Winter noch Gas? Woher kommt das Gas?»

Die Antwort darauf? «Wir versuchen, die Fragen möglichst zu beantworten, und weisen darauf hin, dass die Versorgungssicherheit gewährleistet ist, wenn wir gemeinsam sparen», sagt Strassmann. Intern setze man Energiesparmassnahmen um, und das versuche man, auch nach aussen zu tragen, sagt er.

Auch bei Herde landen solche Anfragen. «Die Leute fragen, was sie tun sollen, wenn es keinen Strom mehr gibt, gerade wenn man elektrisch heizt oder ein Elektroauto hat», erzählt er. Auch was man bei einer An- und Abschaltung des Stroms machen solle, werde gefragt. Man versuche dann, den Kundinnen und Kunden weiterzuhelfen oder die Anfrage weiterzuleiten.

Patrick Herde, Leiter Bau und Betrieb Elektrizitätsversorgung TBW. Bild: Sabrina Manser

«In der Schweiz ist man sich an ein gutes Netz gewöhnt, ein Stromausfall ist uns fremd», sagt Herde. Die Leute seien darum teilweise verunsichert oder sie wüssten nicht, wie mit den Informationen umzugehen ist. «Viele Anfragen landen dann bei den TBW», sagt er. Alles könne man nicht immer beantworten, aber manchmal helfe auch ein offenes Ohr.

Unternehmen haben ganze Massnahmenpläne

Die TBW versorgen nicht nur Privat-, sondern auch Geschäftskunden. Diese betreut Strassmann. Dort laufe es anders. «Ein Grossteil der Unternehmen ist vorbereitet und hat ganze Massnahmenpläne entwickelt.» Bei ihnen stelle sich auch die Frage, mit welcher Strategie sie den Strom auf dem Markt beschaffen sollen, also ob sie langfristig oder kurzfristig einkaufen.

Zudem würde man proaktiv auf die Geschäftskunden zugehen, sie über die Mangellage und allfällige Kontingente, die der Bund verordnen könnte, informieren. Auch intern bereitet man sich darauf vor.

Bewusst sein, aber keine Angst haben

Insgesamt sei es beim Kundendienst aber zu keinem Ansturm an Anfragen gekommen, bestätigen Strassmann und Herde. Beide haben das Gefühl, dass die Thematik bei der Bevölkerung angekommen ist. «Die Kundinnen und Kunden sind schon sensibilisiert und merken, dass sie handeln müssen», sagt Herde. Dem stimmt Strassmann zu. Aber er erklärt:

«Die Energie ist bei den Leuten dann ein Thema, wenn die Rechnung kommt oder etwas in der Zeitung steht.»

Ansonsten ist sie weniger präsent.

Die allfällige Stromknappheit beschäftige die Leute, aber Angst hätten sie keine. Strassmann sagt: «Viele haben das Vertrauen, dass es schon gut kommt.» Daran würde man auch alles setzen.

Die TBW bereiten sich vor

Marco Huwiler, Geschäftsleiter der TBW. Bild: PD

Während die Kundinnen und Kunden scheinbar einer allfälligen Strommangellage noch entspannt entgegenblicken, stecken die TBW mitten in den Vorbereitungen für den Winter. Sie hätten ein umfangreiches Krisen- und Notfallmanagement vorbereitet, im August sei bereits die Taskforce Energiemangellage aktiviert worden, sagt Marco Huwiler, Geschäftsleiter der TBW. «Wenn der Bund Kontingente beschliesst, müssen wir diese umsetzen.»

Man bereitet sich also darauf vor, wenn es zu Teilabschaltungen von jeweils vier oder acht Stunden kommt. Verantwortungen und Abläufe müssten geregelt werden. «Wir müssen zum Beispiel festlegen, wie wir intern kommunizieren», sagt Huwiler. Auch Notstromaggregate habe man sich für die Wasserversorgung angeschafft, damit man während einer Stromabschaltung noch fliessend Wasser habe. Dazu wurde auch die städtische Abwasserreinigungsanlage miteingebunden. «Wir sind mit den Vorbereitungen auf gutem Weg», sagt Huwiler.

Kostenkrise könnte auf Energiekrise folgen

Doch der allenfalls fehlende Strom ist das eine, die gestiegenen Strom- und Gaskosten das andere. Die St.Galler Stadtwerke vermuten nämlich, dass es nach der Versorgungskrise zu einer Kostenkrise kommen könnte, wie sie gegenüber dem «St.Galler Tagblatt» sagen. Huwiler sagt: «Im Vergleich zu anderen Städten haben wir in Wil eine eher moderate Erhöhung der Strom- und Gaspreise.» Weiter sagt Huwiler:

«Der Bund hat zusammen mit den Energieversorgern schon vor einem Jahr die Grossverbraucher informiert und auf eine mögliche Strommangellage im nächsten Winter hingewiesen.»

Einige Unternehmen hätten damals schon erste Massnahmen ergriffen. Anderen sei wahrscheinlich noch nicht bewusst, wie viel teurer die Rechnung im nächsten Jahr sein werde.

Aber ob es wirklich zu einer Kostenkrise kommt? «Wir waren nun jahrelang in einem Tiefpreissegment. Es kann schon sein, dass die Strompreiserhöhung in einigen Fällen an die Existenzen geht», so Huwiler. Ganz abschätzen könne er es nicht. Solidarität unter allen Beteiligten sei deshalb gefragt.

«Wichtig ist, dass wir uns zuerst auf die Stromkrise vorbereiten», sagt der Geschäftsleiter. Das heisst: «Wir müssen die aktuelle Situation managen können und parallel dazu mit dem Ausbau von erneuerbarer, inländischer Energieproduktion unabhängiger vom Ausland sowie energieeffizienter werden.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen