Strassenbeleuchtung in Wil brennt auch tagsüber

Strom Trotz Energiekrise: Wiler Strassenbeleuchtung brennt am helllichten Tag Trotz aller Bemühungen ums Stromsparen leuchteten am Montagmittag die Wiler Strassenlaternen. Ein Verantwortlicher erklärt.

Diese Strassenlaterne im Zentrum von Wil leuchtete am Montag auch tagsüber. Bild: Simon Dudle

Der Herbst steht im Zeichen des Stromsparens. Am Montag erst gaben die Gemeinden der Region Wil-Gossau bekannt, dass es diesen Winter dunkler bleibt als in anderen Jahren: So soll die Strassenbeleuchtung nachts zwischen 23 und 6 Uhr ausgeschaltet und die Weihnachtsbeleuchtung nur punktuell eingeschaltet werden.

Angesichts dieser klaren Botschaft dürften sich die Passanten in der Wiler Fussgängerzone am Montag über das Beleuchtungskonzept der Stadt gewundert haben: Dort brannte nämlich die Strassenbeleuchtung am helllichten Tag.

Patrick Herde, Leiter Bau und Betrieb Elektrizitätsversorgung bei den TBW, bestätigt dies und erklärt: «Die Technischen Betriebe Wil schalten die Strassenbeleuchtung am Tag nur ein, wenn Unterhaltsarbeiten, Messungen oder Reparaturen durchgeführt werden.»

Konkret ging es dabei am Montag um die öffentlichen Velostellplätze: «Der Werkhof hat eine Beleuchtungskontrolle in den öffentlichen Velohallen durchgeführt», erklärt Thomas Schibli, Leiter des Werkhofs. Die halbjährliche Routinekontrolle war nach kurzer Zeit erledigt und die Lichter gingen wieder aus. Und Patrick Herde versichert: Falls die Strassenlaternen einmal tagsüber leuchten, dann geschehe dies nicht grundlos.

