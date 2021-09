Strompreise steigen im nächsten Jahr in Flawil an.

Plus 6,5 Prozent: Das sind die Gründe für die höheren Stromkosten

Wer in einer Flawiler Fünfzimmerwohnung zu Hause ist, zahlt nächstes Jahre im Durchschnitt 54 Franken mehr für den Strom. Der Geschäftsführer der Technischen Betriebe Flawil sagte am Donnerstagmittag, warum das so ist.