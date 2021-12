STROM Mehr Weihnachtslichter, weniger Stromverbrauch: Wiler Student vergleicht LED-Beleuchtung mit Stromsparlampen Heizen, Weihnachtsbeleuchtung und Beleuchtung im Allgemeinen lassen den ökologischen Fussabdruck zum Jahresschluss grösser werden. Der Wiler Hendrik Hofmann hat Stromsparlampen und LED-Weihnachtsbeleuchtung verglichen – mit erstaunlichem Ergebnis. 16.12.2021, 12.58 Uhr

Hendrik Hofmann verglich LED-Beleuchtung mit Stromsparlampen – mit überraschendem Resultat. Bild: PD

Der Stromverbrauch ist in den Wintermonaten gesamthaft höher als zum Rest des Jahres. Nebst der Energie für das Heizen, erhöhter Nutzung von Beleuchtung und anderen elektronischen Geräten wie dem Fernseher, trägt Weihnachtsbeleuchtung massgebend zum Anstieg des Stromverbrauchs bei.

Dies nahm der Wiler Student Hendrik Hofmann, der an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaft (ZHAW) Energie und Umwelttechnik studiert, zum Anlass für einen Vergleich von LED-Lampen zu Stromsparlampen. Das Resultat lässt aufhorchen: Acht LED-Lichterketten mit insgesamt 62 Meter Länge und 720 LED-Lichtern verbrauchen 29.5 Kilowatt Strom, während gerade einmal zwei Stromsparlampen rund 62.4 Kilowatt Strom benötigen.

«Auch wenn ich wusste, dass LED-Lampen energieeffizient sind, war ich doch erstaunt über das Resultat. Weihnachtsbeleuchtung macht zwar nur einen Bruchteil vom gesamten Stromverbrauch aus. Aber es ist trotzdem schade, wenn wir bei diesem rein vergnüglichen Akt nicht auf nachhaltigere Alternativen setzen. Und dies praktisch ohne Aufwand», so der 26-jährige Wiler.

Hendrik Hofmann sagt weiter: «Ich bin überzeugt, dass wir mit kleinen Veränderungen in unserem Alltag viel dazu beitragen können, die CO 2 -Emissionen zu verringern, und schaue daher optimistisch in eine Zukunft. Es wird nicht zwingend notwendig sein, auf alles zu verzichten.» (pd)