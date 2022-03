Darum wird Wirtschaft nicht in Wiler Legislaturplanung genannt

Strategie Legislaturplanung ohne Wirtschaftsthemen: Der Wiler Stadtpräsident erklärt sich der Arbeitgebervereinigung Die Wirtschaft wird in der städtischen Legislaturplanung nicht explizit erwähnt. Der Wiler Stadtpräsident Hans Mäder zeigt bei der Versammlung der Arbeitgebervereinigung auf, was die Stadt für die Wirtschaft unternimmt. Sabrina Manser 30.03.2022, 18.00 Uhr

Stadtpräsident Hans Mäder referierte an der Generalversammlung der Arbeitgebervereinigung. Bild: Sabrina Manser

Die Legislaturplanung 2021–2024 des Wiler Stadtrats kommt anders daher wie gewohnt: Die Ziele sind nicht nach den Departementen gegliedert, fünf Prämissen stehen über den strategischen Handlungsfeldern und Legislaturzielen. Die Ziele sind verdichtet und grafisch dargestellt.

Anfang Februar äusserte sich das Parlament zur Legislaturplanung. Themen würden fehlen, hiess es. Das Alter, die Wirtschaft oder die Klimakrise würden in der Legislaturplanung nicht genannt. Dass die Wirtschaft nicht namentlich erwähnt wird, ist auch der Arbeitgebervereinigung Region Wil aufgefallen.

Rahmenbedingungen werden geschaffen

Die AGV fordert eine Antwort der Stadt. «Handlungsfelder des Stadtrates ohne Wirtschaftsthemen. Was stimmt da nicht?», lautet ein Programmpunkt bei der Generalversammlung der AGV am Dienstagabend im Gewölbekeller im Hof zu Wil. Stadtpräsident Hans Mäder wurde zu einem Referat eingeladen.

Der Stadtpräsident verglich die Ziele der AGV mit den Vorhaben der Stadt. Das Leitbild der Vereinigung sieht zum Beispiel vor, Arbeitsplätze zu erhalten und zu schaffen, in den Dialog mit Behörden zu treten oder die Aus- und Weiterbildung zu fördern.

«Die Wirtschaft ist wichtig, aber dazu gehören mehrere Teile», sagt Mäder. So etwa die Rahmenbedingungen. Es werde zunehmend schwieriger, gute Mitarbeitende zu finden. Deshalb sei es wichtig, dass etwa das Schul- und Freizeitangebot oder die Kinderbetreuung in einer Stadt attraktiv seien. «Das ist unser Beitrag», sagt Mäder.

Zum Dialog mit den Behörden sagt der Stadtpräsident, dass man gemeinsam Anliegen gegenüber dem Kanton beispielsweise anbringen könne. Dafür sei auch das Wirtschaftsportal Ost (WPO) wertvoll.

Die fünf Prämissen hat der Stadtrat illustrieren lassen: 1. Wir sehen das Positive, 2. Wir achten die Gemeinschaft, 3. Wir sind der Umwelt verbunden, 4. Wir fördern die Bildung, 5. Wir unterhalten die Infrastruktur. Bild: PD

Der Stadtrat hat Prioritäten gesetzt

Dann aber zum Eigentlichen: Das Wort «Wirtschaft» steht nicht in der städtischen Legislaturplanung. Auch die Nachhaltigkeit sei nicht explizit in einem Ziel erwähnt, sagt Mäder. Die Prämisse «Wir sind der Umwelt verbunden» impliziere aber einen respektvollen Umgang mit der Natur. Der Stadtpräsident sagt: «Wer alles wichtig macht, macht vieles unwichtig.» Der Stadtrat habe bei der Legislaturplanung Prioritäten gesetzt. Aber: Rahmenbedingungen, die auch für die Wirtschaft geschaffen werden, seien in der Legislaturplanung verankert.

So etwa Projekte wie Wil West oder Wil Vivendo. Gerade bei Wil West habe die Stadt die Vorbereitungen übernommen. Der Stadtpräsident ruft die Mitglieder der AGV dazu auf, für Wil West aktiv zu werden und Werbung dafür zu machen. Mit diesem Projekt können bis zu 3000 Arbeitsplätzen entstehen.

Auch mit der Stadtentwicklung und Ortsplanung würden Rahmenbedingungen geschaffen werden. «Der Zonenplan betrifft direkt», sagt Mäder. Es werde definiert, wo es Industriegebiete gebe oder wo Strassen gebaut würden. Mehrmals ruft Mäder dazu auf, dass sich die AGV einbringen könne, zum Beispiel bei öffentlichen Mitwirkungsverfahren oder generell in der Politik. Der Austausch sei wichtig.