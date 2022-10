Die Kantonspolizei St.Gallen führt Verkehrskontrollsystem ein

Strassenverkehr «Ein Abstand unter 0,6 Sekunden ist verheerend»: Die Kantonspolizei St.Gallen schult Mitarbeiter für das neue «Verkehrskontrollsystem» Mit einem neuen System sollen die Abstände zwischen zwei Fahrzeugen gemessen werden. Beim Bürerstich wurde es getestet, viele Fahrzeuge fahren zu nahe auf. Noémi Sutter 27.10.2022, 17.40 Uhr

Der Leiter Verkehrspolizei Philipp Sennhauser (rechts) und der stellvertretende Leiter Kommunikation Florian Schneider (links) erklären das «Verkehrskontrollsystem». Bild: Noémi Sutter

Eine der häufigsten Unfallursachen auf St.Galler Autobahnen und Autostrassen sei der zu geringe Abstand zwischen den Fahrzeugen, sagt Philipp Sennhauser, Leiter Verkehrspolizei der Kantonspolizei St.Gallen. Um die Verkehrssicherheit auf den Hochleistungsstrassen zu erhöhen, führt die Kantonspolizei St.Gallen als erstes Polizeikorps in der Ostschweiz ein neues Messsystem ein. Das «Verkehrskontrollsystem» (VKS) soll ab Ende Jahr in den Einsatz kommen. Am Donnerstag sind die Mitarbeiter geschult worden.