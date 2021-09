Wil ist im Gespräch für Durchführung eines Lichtkunstfestivals

Strahlkraft «Das Projekt kann neue Akzente setzen»: Stadt Wil ist im Gespräch für die Durchführung eines Lichtkunstfestivals Die Organisatoren der Light Art Grindelwald sind mit einem Konzept an die Stadt herangetreten. Nun hat der Stadtrat vorsorglich eine Defizitgarantie ins nächste Budget eingestellt. Gianni Amstutz 29.09.2021, 12.23 Uhr

Werden Lichtinstallationen wie jene von Dan Acher schon bald auch in Wil zu sehen sein? Bild: Dominic Lipinski/AP

Rock am Weier, das Classic Open Air in der Altstadt und der Gümpeli-Mittwoch an der Fastnacht: Die Stadt Wil verfügt über einige regelmässig stattfindende Veranstaltungen mit regionaler Ausstrahlung und mehreren tausend Gästen. Bald könnte eine weitere hinzu kommen. Gemeint sind damit nicht etwa die St.Galler Festspiele, für deren turnusweise Durchführung sich die IG Kultur einsetzt, obwohl dieser Event zweifellos auch in diese Kategorie fallen würde.

Die Stadt Wil ist aber noch für einen anderen Anlass mit Strahlkraft – im wortwörtlichen Sinne – im Gespräch. Dies geht aus der Antwort auf Silvia Ammanns (SP) Vorstoss zu Partnerstädten hervor. In dieser erwähnt der Stadtrat einen Austausch mit der Gemeinde Grindelwald betreffend zukünftiges Lichtkunstfestival in Wil.

OK aus Grindelwald kam auf die Stadt Wil zu

Olivier Jacot, Departementsleiter Dienste, Integration und Kultur, bestätigt den Kontakt zwischen Wil und Grindelwald: «Die Organisatoren des Lichtkunstfestivals in Grindelwald sind auf die Stadt Wil zugekommen und haben ein Konzept vorgestellt.» Näher will oder kann er noch nicht auf das Projekt eingehen. Denn dieses stehe noch ganz am Anfang, begründet er.

Das Lichtkunstfestival in Grindelwald ist ebenfalls noch relativ neu. Diesen Oktober findet es erst zum zweiten Mal statt. Nationale und internationale Lichtkünstlerinnen und -künstler zeigen dabei ihre eindrucksvollen Lichtinstallationen. Das Festival findet im öffentlichen Raum im Dorfzentrum Grindenwalds statt – und lädt so über eine Woche lang jeweils abends zum Verweilen ein.

Ernsthafte Absichten des Stadtrats

Wie die Kooperation zwischen der Light Art Grindelwald und Wil aussehen wird und welche Synergien sich Grindelwald davon verspricht, ist noch offen. Die Stadt Wil hat aber durchaus ernsthaft im Sinn, die Light Art in die Äbstestadt zu holen.

Denn der Stadtrat hat eine Defizitgarantie von 75'000 Franken ins Budget 2022 aufgenommen. Eine Premiere in Wil bereits im nächsten Jahr liegt also zumindest im Bereich des Möglichen. Olivier Jacot ist jedenfalls überzeugt:

«Das Projekt kann neue kulturelle Akzente in der Stadt Wil setzen und Symbolwirkung haben.»