Wer das Baby schüttelte, bleibt unklar: Freispruch für Vater

Straftat Wer das Baby schüttelte, bleibt unklar: Gericht spricht Vater aus Mangel an Beweisen frei Ein 21-Jähriger soll vor zwei Jahren seine dreimonatige Tochter so stark geschüttelt haben, dass diese ein Schädelhirntrauma und Einblutungen im Kopf erlitt. Nun musste er sich vor dem Kreisgericht Wil wegen versuchter schwerer Körperverletzung verantworten. Christof Lampart Jetzt kommentieren 24.09.2021, 05.00 Uhr

Ob es zu Gewalt gegenüber dem Kind gekommen ist, bleibt auch nach der Gerichtsverhandlung offen. Bild: Patrick Pleul / DPA

Im Falle einer Verurteilung drohten dem Vater massive strafrechtliche Konsequenzen. Denn der Staatsanwalt forderte für den in Flawil geborenen Staatsbürger aus Bosnien-Herzegowina nicht weniger als 36 Monate Haft, davon sechs Monate unbedingt.

Zudem verlangte die Anklage einen fünfjährigen Landesverweis und die Übernahme der Verfahrenskosten durch den Beschuldigten in der Höhe von rund 37'000 Franken. Die Verteidigung forderte hingegen einen Freispruch und eine Genugtuung von 3000 Franken.

Angespannte Beziehung verbesserte sich

Der Mann beteuerte mehrfach, dass er seiner Tochter nie etwas antun würde. Er sei psychisch aktuell schlecht drauf, da ihn der Prozess belaste, erklärte er. Der Angeklagte präsentierte dem Gericht stolz ein paar Bilder auf seinem Handy, die ihn mit seiner Tochter zeigten. Das heute zweieinhalbjährige Mädchen sei sein Ein und Alles.

Die damals sehr angespannte Beziehung zur Mutter des Mädchens sei heute viel besser als zur Zeit des Vorfalls. Sie würden bewusst getrennt wohnen und sich dafür regelmässig sehen und gemeinsam etwas unternehmen. Dies lasse für beide Seiten die Möglichkeit zum Rückzug, bevor es zu Streit kommen könne, erklärte der Mann.

Einblutungen in der Netzhaut

Am Tag des Vorfalls, im Mai 2019, hatte das Paar sich massiv gestritten – was nicht zuletzt auch aufgrund diverser Chatprotokolle erwiesen ist. Er war eifersüchtig auf die Freundin, weil diese am Nachmittag mit ihrem Ex-Freund – mit dem sie ebenfalls eine Tochter hat – Kinderkleider einkaufen war. Er selbst ging an diesem Tag wegen Kopfschmerzen nicht zur Arbeit. Dafür passte er zu Hause auf die beiden Kinder auf.

Als er am Nachmittag mit dem Abwasch beschäftigt war, kam das ältere Mädchen aufgeregt zu ihm und führte ihn zum Sofa, so die Schilderung des Angeklagten. Dort lag seine Tochter mit dem Kopf nach unten auf dem Sofa und schien Schmerzen zu haben. Er habe versucht, das Baby zu beruhigen und gab ihm die Flasche, woraufhin es aber gleich wieder erbrechen musste. «Das hat sie schon früher gemacht», erklärte er.

Für den Staatsanwalt war hingegen klar, dass das Erbrechen die Folge eines heftigen Schüttelns gewesen sein musste, das zu einem Schädelhirntrauma mit Einblutungen in der Netzhaut beider Augen führte. Diese Diagnose stellte später das Kinderspital St.Gallen. Und da die damals vier Jahre alte Schwester zu klein gewesen sei, um so etwas fertigzubringen, und ansonsten nur er zu Hause war, müsse es der Beschuldigte gewesen sein, so der Staatsanwalt.

Der Vater antwortete auf viele Fragen sehr detailliert, was das Gericht als sehr glaubwürdig erachtete. Als er am Abend, nachdem er ein paar Einkäufe erledigt hatte, wieder nach Hause kam, habe die Tochter noch viel heftiger geschrien als zuvor. «So einen schmerzhaften Schrei hatte ich noch nie gehört. Das hat mich fast selbst zerrissen. Meine Tochter hatte etwas, aber konnte mir nicht sagen, was.»

Freispruch, aber keine Genugtuung

Der Richter gab in der Urteilsbegründung zu verstehen, dass weder der genaue Zeitpunkt noch die Art und Weise, wie die Verletzung geschehen sein könnte, klar seien. Auch während der Behandlung im Kinderspital sei es bei der Tochter zu plötzlichen Einblutungen gekommen, die jedoch rasch wieder verschwanden. So gesehen sei es nicht auszuschliessen, dass dies auch an jenem fraglichen Tag der Fall gewesen sein könnte.

Kommt hinzu, dass die Sichtung diverser Chateinträge gezeigt habe, dass die Frau in der Beziehung oft manipulativ agiert habe. Zwar seien die Hintergründe dafür nicht ersichtlich, wohl aber ihr damaliges Bestreben, den Beschuldigten in ein schlechtes Licht zu rücken. Und schliesslich wäre auch sie – nach der Rückkehr von der Arbeit, während der Freund beim Einkaufen war – dazu in der Lage gewesen, dem Mädchen etwas anzutun. Zumal «die Situation angeheizt» gewesen sei, so der Richter.

Man könne auf jeden Fall nicht mit Bestimmtheit sagen, wer, was, wann getan habe. Deshalb sei der Mann vollumfänglich freizusprechen. Die Untersuchungskosten gehen zu Lasten der Staatskasse.

Eine finanzielle Genugtuung bekam der Beschuldigte aber nicht zugesprochen. Zwar sei es sicherlich eine schwierige Situation für den Mann und seine Familie gewesen, aber das Verfahren sei weder aussergewöhnlich gewesen, noch habe der Beschuldigte Zeit in der U-Haft verbracht, so die Argumente des Richters.