Strafbefehl Immer wieder geklaut: Jetzt muss ein Uzwiler Langfinger hinter Gitter Das Untersuchungsamt Gossau hat nach unzähligen Delikten samt Vorstrafen kein Erbarmen mehr und schickt einen 27-jährigen Mann mittels Strafbefehl für fünf Monate ins Gefängnis. Felicitas Markoff 23.04.2021, 12.00 Uhr

Der 27-Jährige ist nicht nur in eine Coop-Filiale eingebrochen, sondern auch in eine Kirche und hat zudem ein Auto gestohlen. Symbolbild: PD

Die Anzahl der Straftaten ist auffällig lang: In den vergangenen Jahren wurde der Beschuldigte ganze zehnmal verurteilt. Das erste Mal ist der 27-Jährige am 23. Oktober 2014 von der Staatsanwaltschaft des Kantons Appenzell Innerrhoden ins Visier genommen worden. Bei den Delikten handelte es sich mehrheitlich um Hausfriedensbruch und Diebstahl.

Im aktuellen Strafbefehl vom Untersuchungsamt Gossau finden sich auch weitere kriminelle Aktivitäten. So wurde der 27-Jährige wegen mehrfacher Sachbeschädigung, mehrfachen Fahrens in fahrunfähigen Zustand sowie Hinderung einer Amtshandlung verurteilt. Auch hat der Straftäter auf die Behörden und Beamte mit Gewalt und Drohungen reagiert.

Er klaute ein Auto für Diebesnacht

Im Juni 2020 beging der gebürtige Uzwiler gleich mehrere Verbrechen. Doch nicht alle sind ihm gelungen. Um kurzfristig über ein Auto zu verfügen, entwendete der Mann am 1. Juni 2020 einen Volvo, der auf einem Bauernhof in Oberstetten stand. Der Wagen war unverschlossen und der Schlüssel steckte bereits im Zündschloss. Der Mann fuhr mit dem gestohlenen Auto nach Henau.

Am selben Tag gegen Abend ist der Langfinger in eine Getränkefirma eingedrungen und hat dort diverse Alkoholika und nicht alkoholische Getränke gestohlen. Unter anderem liess er auch den Fahrzeugschlüssel für den VW-Lieferwagen der Getränkefirma mitgehen. Das Diebesgut im Gesamtwert von rund 3800 Franken verstaute er in seinem Fluchtfahrzeug und fuhr davon. Am 4. Juni stellte er den gestohlenen Volvo in Oberuzwil ab.

Auch Champagner und Kondome entwendet

Das war aber noch längst nicht alles: Nur wenige Tage später verübte der Mann den nächsten Raubzug: Am 10. Juni begab er sich in die grosse Coop-Filiale in Rickenbach und wollte einige Flaschen Whiskey und Champagner stehlen. Dieses Mal benötigte er offenbar noch eine Packung Kondome und eine Zahnbürste. Alle Artikel verstaute er in seiner Sporttasche.

Im Coop musste er den Alkohol zurücklassen. Bild: PD

Ohne zu bezahlen, wollte der Dieb durch den Kassenbereich laufen. Ein Angestellter beobachtete ihn beim Einpacken des Alkohols und sprach ihn auf sein Verhalten an. Der Dieb war offensichtlich so erschrocken, dass er seine Sporttasche fallen liess und aus dem Laden flüchtete. Die gestohlenen Gegenstände, die der 27-Jährige zurückliess, hatten einen Gesamtwert von knapp 500 Franken.

Auch die Kirche ist ihm nicht heilig

Fünf Tage nach seinem misslungenen Diebstahl überkletterte er im hinteren Teil der St.-Peter-Kirche in Wil ein Gitter und gelangte so in die Empore. Dort klaute er eine Panasonic-Videokamera samt Stativkopf im Wert von 530 Franken.

Der arbeitslose Mann begab sich nur knapp zwei Wochen später in eine andere Coop-Filiale. Er schnappte sich eine Reisetasche und verstaute darin sechs Kopfhörer mit einem Gesamtwert von fast 435 Franken. Als der Dieb im Kassenbereich die Ladendetektive bemerkte, liess er die gestohlene Tasche samt Inhalt fallen und flüchtete aus der Filiale.

Geldstrafen ohne Wirkung

Die Geldstrafen und Bussen erwiesen sich beim Beschuldigten bisher als wirkungslos, wie dem Strafbefehl zu entnehmen ist. Da der Verbrecher über keine finanziellen Mittel verfüge, könne eine Geldstrafe wohl auch in Zukunft nicht vollzogen werden. Das Urteil steht nun fest: Vom Untersuchungsamt Gossau wird er schuldig gesprochen und erhält eine Gefängnisstrafe von fünf Monaten, ohne Aussicht auf Bewährung.