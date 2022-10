Vor 150 wurde im Flawiler Rietbach ein Stollen gebaut

Stollen Vor 150 Jahren wurde im Flawiler Rietbach ein Stollen gebaut – mit tragischem Ende Unter dem Naturschutzgebiet Botsberger Riet in Flawil liegt ein Stollen, in dem früher Torf abgebaut wurde. Als der Stollen vor 150 Jahren gebaut wurde, gab es unvorhersehbare Schwierigkeiten. Johannes Rutz Jetzt kommentieren 19.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Mächtige, metertiefe Torfschichten, abgebaut durch Mitarbeiter der Firma H.W. Giger AG im Kriegsjahr 1943. Foto: Ortsmuseum Flawil

Wenigen ist bekannt, dass vom heutigen Naturschutzgebiet Botsberger Riet unter dem Botsberg hindurch bis in die Nähe der Schulanlage Botsberg ein 350 Meter langer Stollen führt. Er ist begehbar, an der schmalsten Stelle nur 70 Zentimeter breit und 1,50 Meter hoch. Kleine Richtungsänderungen lassen den Durchblick nur auf kurze Distanzen zu.

Auf der halben Länge ist der leicht abfallende Stollen mit gebrannten Steinen, ähnlich dem heutigen Backstein, ausgemauert. Auf gewissen Strecken ist die rohe Felsfläche sichtbar und der Boden mit Sandsteinplatten versetzt. Der sogenannte Rietbach-Stollen befindet sich auch nach 150 Jahren noch in einem guten Zustand und erfüllt nach wie vor seinen Zweck.

Torf als Brennstoff

Warum kam es zum Bau des Rietbach-Stollens? Dazu muss man einen Blick in die Geschichte des Botsberger Rietes werfen. Bis weit ins 18. Jahrhundert war das breite Tal südlich des Weilers Oberbotsberg ein unpassierbares Sumpfgebiet. Mit der aufkommenden Industrialisierung begann allmählich das Interesse an der Torfausbeute. Getrockneter Torf ist ein guter Brennstoff und eine Alternative zum Holz, wenn dessen Preise steigen.

Um die Torfgewinnung in geregelte Bahnen zu lenken, gründeten einige Flawiler 1832 die Botsberger Dorfmoos-Gesellschaft. Das Torpenriet, wie damals das Botsberger Riet hiess, bewirtschafteten 71 Genossenschafter. Die meisten hatten nur kleine Flächen von 4 bis 18 Aren. Grösster Besitzer war das Kloster Magdenau mit 162 Aren. Die Torfschichten haben mehrere Meter Stärke.

Modellierte Landschaft Das Botsberger Riet ist ein Musterbeispiel, wie der Mensch die Landschaft nach seinem Gusto modelliert. Aus dem ehemaligen Sumpfgebiet schuf er eine stark zerstückelte «Landschaft des Torfabbaus». Dann überzog er das Riet mittels Trockenlegung mit einem monotonen Grün. Nun sind wieder ökologische Farbtupfer gesetzt worden mit dem Projekt «Lebensraum Botsberger Riet». (red)

Blick in einen gemauerten Abschnitt des Rietbach-Stollens. Foto: Urs Salzmann

Stollenbau zum Fixpreis

Das Hauptproblem jedes Torfgebietes ist eine genügende Entwässerung. Auch die Genossenschaft im Botsberger Riet beriet die Frage, wie der Grundwasserspiegel gesenkt werden könnte. Zwei Varianten standen im Vordergrund: Eine Neufassung des Ablaufs, der um den Höhenzug des Weilers Botsberg führte; oder einen Stollen durch den Botsberg hindurch. Da letztere die kürzere, billigere und bezüglich Durchgangsrechte die problemlosere war, entschied sich die Genossenschaft für den Stollenbau.

Der Auftrag ging im August 1866 an den Flawiler Wirt und Baumeister Schoch. Er verpflichtete sich, den Stollen innerhalb von zweieinhalb Jahren für den fixen Preis von 40'000 Franken zu erstellen. Wie so oft beim Tunnelbau, hatte auch Schoch mit unvorsehbaren Schwierigkeiten zu kämpfen.

Die Arbeiten verzögerten sich, die Kosten stiegen, die Kritik an ihm wuchs. Nach knapp vier Jahren, am 5. Mai 1870, konnte der Tunnel offiziell abgenommen werden. Die Kostenüberschreitung betrug 17 Prozent, was viele Genossenschafter erst nach Androhung der Betreibung bewog, ihren Beitrag zu bezahlen.

Dem Bauunternehmer machten die Kostenüberschreitung und die persönlichen Vorwürfe derart zu schaffen, dass er kurz darauf Selbstmord begann. Es dauerte viele Jahre, bis sich die Wogen um den Tunnelbau glätteten und die Schulden abbezahlt waren.

Vom Torf zur Melioration

Bis zum 1. Weltkrieg wurde im Botsberger Riet Torf gestochen. Dann nahm das Interesse ab, weil billigere Energiequellen wie Kohle, Holz und Öl den Torf verdrängten. Eine kurze Wiederbelebung erlebte der Torfabbau im 2. Weltkrieg wegen der Brennstoffknappheit. Von 1939 bis 1945 wurde von Arbeitern der Flawiler Industrie erneut nach Torf gegraben.

Da während des Krieges auch die Lebensmittel knapp wurden, verlangte der «Plan Wahlen» eine Anbauschlacht auf allen möglichen Flächen. So wagten die Flawiler Stimmbürger einen einschneidenden Schritt, nämlich die Meliorierung, um landwirtschaftlich nutzbare Fläche zu gewinnen. Dem grossen Meliorationsprojekt 1944 bis 1946 ist im Riet ein Brunnen gewidmet.

Zwei historische Zeugen im Botsberger Riet: Brunnen als Erinnerung an die Melioration 1944–1946, typische Hütte aus der Zeit der Torfgewinnung (im Hintergrund). Bild: Johannes Rutz

Die Trockenlegung erfolgte mit hölzernen Entwässerungsröhren. Sie konnten allerdings nicht verhindern, dass es immer wieder zu Vernässungen kam. So mussten 1968 die inzwischen verfaulten Holzkasten-Drainagen durch Tonröhren ersetzt werden. Als 1991 ein erneutes Sanierungskonzept realisiert werden sollte, schlug die Stunde des Naturschutzes.

Die Verarmung der Landschaft und der Rückgang der Artenvielfalt beschäftigten die Bevölkerung immer stärker. So gelang es dank verschiedenen Grundeigentümern und der Intervention des Natur- und Vogelschutzvereins Flawil (NVVF), ein Naturschutzreservat von 23'000 Quadratmetern auszuhandeln. Die «ausgeräumte» Rietlandschaft erhielt damit 1994 einen wichtigen ökologischen Trittstein.

Fruchtbarer Landwirtschaftsboden

Landwirt Ruedi Hardegger. Bild: Johannes Rutz

Wie Landwirt Ruedi Hardegger erwähnt, ist der Boden des Botsberger Rietes mit einer Humusschicht von etwa 80 Zentimetern fruchtbar. Er ist Aktuar des «Perimeterunternehmens Botsberger Feld», das für den Unterhalt der Strassen, der Vorfluter und des Rietbachstollens verantwortlich ist.

Der Boden sei geeignet für Milchwirtschaft und Futterbau, müsse aber schonend bearbeitet werden. So sei eine geschlossene Grasnarbe wichtig, damit der Boden tragfähig bleibt. Der Boden senke sich jährlich um etwa einen Zentimeter. Ungeeignet sei der Rietboden für den Ackerbau, da durch das Pflügen Sauerstoff in den Boden gelange, was den Humus zersetze und schneller abbaue. Das führe langfristig zu Problemen, wie man es beispielsweise aus der Gemüsekammer der Schweiz, dem Berner Seeland, kenne.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen