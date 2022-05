Im Liveticker und im Stream: St.Galler Kantonalschwingfest in Wil

10:57 Uhr Sonntag, 29. Mai

Der zweite Gang ist absolviert

Nach dem zweiten Gang nimmt die Rangliste Konturen an. An der Spitze steht mit Manuel Bollhalder, Martin Egli, Jan Mannhart und Andreas Niederer ein Quartett mit jeweils 20 Punkten. Weitere 18 Schwinger sind ebenfalls mit zwei Siegen in das Fest gestartet.