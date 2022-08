Familie aus Oberuzwil kocht im Sommer für Bedürftige in St.Gallen

St.Gallen Oberuzwiler Familie kocht in Eigeninitiative für Bedürftige: «Marlis ist unsere Gassenmami» In den Sommermonaten sind die Gassenküchen geschlossen. Doch es gibt Menschen, die kaum etwas auf dem Teller haben. Marlis Wildi und ihre Familie aus Oberuzwil springen für die Bedürftigen in die Bresche und verteilen seit sechs Jahren Essen in der Stadt St.Gallen. FM1Today 04.08.2022, 12.00 Uhr

Marlis Wildi erteilt einmal pro Woche im Kantonsschulpark warme Mahlzeiten an Randständige. Bild: Benjamin Manser (9. August 2020)

Marlis Wildi ist eine Mutter aus Oberuzwil. Im Sommer trifft man sie und ihre Familie aber öfters im St.Galler Kantipark an. Während der Sommermonate verteilen sie in der Stadt Essen an Leute, die weniger Glück im Leben hatten. Denn die Gassenküchen, die sich im Winter um diese Menschen kümmern, sind im Sommer geschlossen.

Seit sechs Jahren helfen Marlis Wildi und ihre Familie den Bedürftigen in St.Gallen. Doch warum nimmt man das auf sich? «Mir ist wichtig, dass jeder Mensch anerkannt wird – ob er jetzt suchtkrank ist oder sonst krank. Alle sollen gleichgestellt sein», sagt Wildi in einem Beitrag von TVO. Die Leute würden zu oft abgestempelt.

Zum Nationalfeiertag bereitete die Familie Burger zu. Das Fleisch wurde auf dem heimischen Grill vorgebrutzelt. Rund 60 Burger hatten sie vorbereitet. Damit es auch sicher genug hatte, wurden noch Zutaten für Sandwiches eingepackt. Ihre Schützlinge liegen Wildi am Herzen. Sie kümmert sich im Sommer fast täglich um sie – nach der Arbeit. Sie bringt ihnen Essen in die Stadt.

Die Töchter sind stolz und helfen mit

Dass dies nicht selbstverständlich ist, wissen auch ihre Töchter. Sie sind auch dementsprechend stolz auf ihr Mami. «Es ist eine grosse Ehre, ihre Tochter sein zu dürfen. Sie setzt sich so ein, auch für uns», schwärmt Cecile Garrido, eine von Wildis Töchtern. Sie nehme sich immer Zeit, um allen zu helfen.

Und nicht nur ihre Töchter sind froh um sie, sondern auch die Bedürftigen in St.Gallen. Als Wildi beim Park vorfährt, wird sie bereits empfangen. Ihre Schützlinge helfen ihr, das Auto auszuladen. Dass sich jemand so um sie kümmert, bedeutet ihnen viel. So sagt beispielsweise Michi aus St.Gallen: «Marlis ist wie eine Gassenmami, das schaut, dass wir zu essen haben. Das ist sehr süss.» Auch Frosch aus St.Gallen findet Wildis Einsatz toll: «Es sollte mehr solche Leute wie sie geben.» Und Ami aus Appenzell fügt an: «Wenn sie nicht wäre, ginge es uns nicht so gut.»

Finanziert wird das Essen über Spenden, welche die Familie mit ihrem Verein online sammelt: www.mrc-parkgemeinschaft.ch. Meistens reicht dieser Betrag aber nicht aus – und die Familie greift in die eigene Tasche. Für die 61-jährige Oberuzwilerin ist das nicht der Rede wert. Sie will den Leuten etwas Gutes tun.